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Ramazan Kaymaz ‘’Mavi Tik’’i açıklıyor

Ramazan Kaymaz ‘’Mavi Tik’’i açıklıyor

Kaymaz Medya Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaymaz yapmış olduğu açıklamada son zamanlarda artış gösteren mavi tik dolandırıcılarına karşı tüm sosyal medya kullanıcılarını uyardı .

Çok fazla iş insanı ve siyasetçiyle çalışan Ramazan Kaymaz “daha önce yönettiğim ve mavi tik çalışması yaptığım tüm sosyal medya hesaplarında önce dikkat ettiğim şey güvenlik olmalıdır anlayışı ile sürdürdüğüm iş disiplinini ve bu alanda ki profesyonelliğime de istinaden sosyal medya kullanıcılarına uyarıda bulunmak istiyorum gerçekten bu işi bilmeyen insanlarca dolandırılma ihtimaliniz vardır lütfen buna dikkat ediniz. Bunları daha detaylı olarak bahsedeceğim eğitimlerin de başlayacaktır.”

 Kaymaz Medya yönetim kurulu başkanı Ramazan Kaymaz bugüne kadar yapmış olduğu sosyal medya danışmanlıklarını, mavi tik hizmetlerini, Wikipedia hizmetlerini ve Google bilgi paneli hizmetlerini sosyal medya hesabında da paylaşmıştır.

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Etiketler ramazan kaymaz
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