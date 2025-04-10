''Ramazan'' maili basına sızmıştı: Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal için istenen ceza belli oldu

Zorlu Holding'in eski CEO'su Cem Köksal'ın basına yansıyan şirket içi mailinde yazdığı Ramazan ayı kutlamaları ile ilgili ifadeleri üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Köksal hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis talep edildi.

Zorlu Holding'in eski CEO'su Cem Köksal, 28 Şubat günü Vestel CEO'su Ergün Güler'in tüm şirkete gönderdiği Ramazan ayı tebriği içerikli maili yanıtlayarak, şirketin kutlama günleri listesinde böyle bir kutlama olmadığını ve bu tür olayların bir daha tekrarlanmamasını istediğini bildiren sert bir mail gönderdi. Köksal, "Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken, her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Mailin basına sızması sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Köksal hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmanın ardından Köksal hakkındaki iddianame tamamlandı. Cem Köksal'ın iddianamede yer alan ifadesinde, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği, Zorlu Holding bünyesinde yaklaşık 7 aydır CEO olarak görev yaptığını, söz konusu maili sadece Vestel CEO'su Ergün Güler'e göndermek için hazırladığını, ancak sehven 'Tümünü Yanıtla' seçeneğini işaretlediği için Ergün Güler'in gönderdiği maildeki tüm alıcılara mailin gönderildiğini söylediği yer aldı. Mailin tüm alıcılara gittiğini fark ettikten sonra şirketin bilgi teknolojileri bölümünün başkanına ulaşıp mailin geri çekilmesini istediğini, ancak işlemler yapılana dek birçok kişiye mailin ulaştığını, daha sonra da şirket iç kaynaklarından sosyal medyaya sızdırıldığını, söz konusu maili göndermekteki amacının inanç ve düşüncelere müdahale etmek olmadığını söylediği kaydedildi.

Dosyada mağdur sıfatıyla yer alan Vestel CEO'su Ergün Güler ise iddianade yer alan ifadesinde, yaklaşık 26 yıldır Zorlu Holding’e bağlı Vestel bünyesinde çeşitli görevlerde bulunduğunu ve son bir buçuk yıldır üst düzey yönetici olarak görev yaptığını söyledi. Görevi boyunca dini ve millî bayramlar ile özel günlerde şirket çalışanları ve yöneticilerine kutlama mesajları gönderdiğini, bu tür mesajlarına daha önce hiçbir uyarı ya da müdahale yapılmadığını belirtti. Güler, 28 Şubat’ta Ramazan ayının başlaması nedeniyle Zorlu Holding ve Vestel yöneticilerine kurumsal adresi üzerinden toplu bir tebrik mesajı ilettiğini, aynı gün Bekir Cem Köksal’ın bu mesajına yanıt verdiğini, yanıtında Ramazan ayının şirketin resmi kutlama günleri arasında yer almadığını ifade ettiğini aktardı. Maili okuduktan sonra Köksal’ı telefonla aradığını belirten Güler, görüşme sırasında Köksal’ın aslında mesajı sadece kendisine göndermek istediğini, ancak yanlışlıkla 'Tümünü Yanıtla' seçeneğini işaretlediği için mesajın tüm alıcılara gittiğini söylediğini belirtti.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ÇERÇEVESİNİN ÖTESİNE GEÇTİĞİ KAYDEDİLDİ

İddianameyi hazırlayan cumhuriyet savcısının değerlendirmesinde, Bekir Cem Köksal tarafından kullanılan ifadelerin, ifade özgürlüğü ve eleştiri hakkı çerçevesinin ötesine geçerek, mağdur ile diğer çalışanların inanç, düşünce ve kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzı tercihlerine hukuka aykırı şekilde müdahale niteliği taşıdığı ifade edildi. Köksal’ın Zorlu Holding’teki üst düzey pozisyonu ve mağdurun çalıştığı Vestel’in aynı holdinge bağlı olması nedeniyle aralarındaki hiyerarşik ilişki dikkate alındığında, söz konusu mesajın içerdiği ifadelerin mağdur ve diğer personel üzerinde baskı oluşturabilecek nitelikte olduğu, iradelerini etkilemeye ve sanık Köksal’ın amacı doğrultusunda bir sonuç doğurmaya uygun bulunduğu belirtildi. Ayrıca, iddianamede Köksal’ın kendisini suçtan kurtarmaya yönelik yaptığı savunmalara itibar edilmediği vurgulandı.

1 YIL 3 AYDAN 5 YIL 3 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Yapılan değerlendirme sonrasında Cem Köksal’ın, 'Zincirleme şekilde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis ile cezalandırılması istendi.