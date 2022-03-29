Ramazan Mutiev’den Yönetmen Adaylarına Öneriler

Ramazan Mutiev, mesleğe yeni başlayacak olan genç yönetmen adaylarına altın değerinde önerilerde bulundu.

Genç yaşına rağmen gişe rekorları kıran pek çok projede yer alan ünlü yönetmen son dönemlerde The Misfits 2 film için çalışmaktadır. Filmin çekimleri için Hong Kong’ta yer alacağı bilinen yönetmen Ramazan Mutiev, bu alanda tecrübelerini genç arkadaşları ile paylaştı.

Özellikle gerilim ve aksiyon kategorilerindeki filmlere ilgi duyduğunu belirten başarılı yönetmen, kendisi de bu alandaki filmlere yönelmektedir. Aksiyon filmlerinde her zaman görselliğe ayrı bir önem verdiğinin de altını çizen Ramazan Mutiev, üzerinde çalıştığı tüm projelere çok önem verdiğini anlattı.

İçinde yer aldığı sinema filmi projelerinde her zaman yenilikçi bir bakış açısı ile çalışmalarını yürüttüğünü söyleyen yönetmen her zaman daha fazlasını yapmak için kendini de geliştirmektedir. Sahibi olduğu RS Production bünyesinde pek çok sinema filminin yapımcılığını da üstlenmiştir. Yönetmenliğin sadece bir meslek dalı olmadığını aksine bir sanat olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Ramazan Mutiev, sinema sektöründe hızlı adımlarla ilerlemektedir.