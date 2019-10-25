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  3. 25 Ekim 2019 10:07

Ramazan'da tatile çıkanlara ve CHP’ye hakaret eden müftü terfi aldı

CHP’ye ve Ramazan’da tatile çıkan vatandaşlara alenen hakaret eden Süleymanpaşa İlçe Müftüsü Ayhan Okur’a skandal terfi. Müftü Okur, hakkındaki adli ve idari soruşturması devam ederken vekaleten baktığı koltuğa asaleten atandı.

Ramazan'da tatile çıkanlara ve CHP’ye hakaret eden müftü terfi aldı
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Okur, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, CHP'nin “Yahudi şapkası takmayanları astığını” öne sürdü.

Okur, Ramazan'da tatile çıkan vatandaşlara da ‘şerefsizler' sözleriyle gündeme gelmişti. Okur hakkında “Topluma alenen hakaret” soruşturması başlatılmıştı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre skandal paylaşımlar üzerine CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Okur'un derhal görevden alınmasını istemişti. Bununla da yetinmeyen Diyanet'in, hakkında çifte soruşturma süren Okur'un göreve ağustos ayında asaleten atamasını yaptığı belirlendi.

CHP'li Aygun, Okur'un asaletinin tasdik edilmesine tepki gösterdi. Aygun, “Adli ve idari soruşturması devam eden İlçe Müftüsünün asaleten atanması düşündürücü” diye konuştu.

Müftü Ayhan Okur da, “Facebook'um çalınmıştı. Onları ben yazmamıştım. Valilik inceledi, bir şey bulamadı. Savcılık soruşturması sürüyor. İfade verdim, ne çıkar bilemem” dedi.
 

Sözcü

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