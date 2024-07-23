RAMS Başakşehir-La Fiorita maçınının hakemi açıklandı
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RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda San Marino ekibi La Fiorita'yı konuk edeceği maçı, Karadağ Futbol Federasyonu'ndan Milos Boskovic yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 25 Temmuz Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakada Boskovic'in yardımcılıklarını Nikola Radulovic ile Vladislav Radenovic yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Dalibor Vujisic görev alacak.
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