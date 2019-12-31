Rantlar ortaya çıkıyor: TOKİ müteahhitleri zengin etti

Ankara’da belediye ile en çok iş yapan şirketler arasında yer alan Kuzu Toplu Konut Şirketi’ne bir ayrıcalığın da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca (TOKİ) sağlandığı tespit edildi. Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek döneminde, “Oran Şehri” bölgesinde bulunan imar alanlarında yaptığı işlerle kamuoyunda adını duyuran şirketin, 537 milyon TL ödemesi gereken yere, yalnızca 144,9 milyon TL ödeyerek sahip olduğu ortaya çıktı.

Sayıştay denetçilerinin TOKİ’nin mali hesaplarında yaptığı inceleme, kurumun birçok hatalı uygulaması ile iktidara yakın şirketlerin ihya edildiğini gözler önüne serdi. Sayıştay’ın, “TOKİ 2018 Yılı Denetim Raporu”na göre, Ankara Çankaya’da yapılan arsa karşılığı gelir paylaşım işinde ÜFE farkı eksik hesaplanınca, şirket 15.8 milyon TL kâr elde etti.

Ankara Çankaya’da yer alan Atakent Mahallesi’ndeki alanda arsa karşılığı yapılacak projeyi Kuzu Toplu Konut Şirketi üstlendi. İşin yer teslimi 18 Nisan 2013 tarihinde yapılarak projenin adı, “Kuzu Effect” olarak belirlendi. Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan proje kapsamında 189 konut, 59 ofis 1 AVM ve yedi sosyal tesis inşa edildi.

TOKİ ile şirket arasında imzalanan sözleşme kapsamında bir de ödeme tablosu hazırlandı. Şirket, idareye yapması gereken ödemenin ilk üç taksitini süresinde ödedi. Ancak inşaat, şirketin kusuru dışındaki nedenlerle gecikmeye uğradı. Gecikme nedeniyle ödeme planındaki süreler de şirketin başvurusu üzerine gecikme süresi kadar uzatıldı ve yeni bir ödeme planı oluşturuldu.

Kuzu Toplu Konut Şirketi, yeni ödeme planına göre düzenlenen miktarın ilk iki taksitini eksiksiz ve süresinde ödedi. Ödeme planına göre, 43,50 milyon TL tutarında olan üçüncü taksitin ise 14,3 milyon TL’si ödenerek kalan 28,4 milyon TL için ek süre talep edildi. Şirket, satışlardan beklediği kazancı sağlayamayınca dördüncü taksit de ödenmedi.

GECİKME CEZASI EKSİK TAHSİL EDİLDİ

BirGün'ün haberine göre, taksitlerin gecikmesi üzerine idare ve şirket arasında mutabakat metinleri imzalandı. Metinler gereği, şirkete 26,2 milyon TL’lik ceza faturası kesildi. Ancak şirketten, Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi hesaplanarak faturalandırılan 26,2 milyon TL’lik cezanın yalnızca 10,3 milyon TL’si tahsil edildi. Sayıştay denetçileri, şirketin 537,80 milyon TL ödeyerek sahip olabileceği 202 bağımsız bölüme yalnızca 144,9 milyon TL ödeyerek sahip olduğunu tespit ederek, eksik kalan tutarın şirketten tahsil edilmesi gerektiğini ifade etti.

ŞİRKETE FAZLA ÖDEME YAPILDI

Sayştay’ın TOKİ’ye ilişkin tespitleri bununla da sınırlı kalmadı. Kuzey Ankara Kent Girişi’nde inşa edilmesi planlanan ancak yapımından vazgeçilen işler için yüklenici şirkete fazladan 23,8 milyon TL ödendiği öğrenildi. Bölgeye yapılması planlanan ve aralarında 809 adet konut ile kreş ve camilerin de olduğu inşaat işlerindeki imalat değişiklikleri sonucu imalat bedelleri kesilmeyince şirkete milyonlarca lira fazla ödeme yapıldı.

YÖNETİM KURULU'NA MAAŞ KIYAĞI

TOKİ ile ilgili Sayıştay denetimlerine takılan dikkati çekici tespitlerden biri de idare ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla kurulan şirkete ilişkin oldu. Kuzey Ankara’da yapımı gerçekleştirilecek projelere danışmanlık hizmeti üretmek için kurulan TOBAŞ isimli şirketin olması gerekenden çok fazla yönetim kurulu üyesi ile çalıştığı ve zarara uğratıldığı anlaşıldı. Sermayesinin yüzde 50’si Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde, yüzde 50’si ile TOKİ’de olan şirketin yönetim kurulu üye sayısının sekizden 14’e yükseltildiği ve üyelere yüksek maaşlar ödendiği belirtildi. Şirkete ABB’yi temsilen seçilen Yönetim Kurulu üyeleri için, başkana 6 bin TL, üyelere ise 5 bin TL ödenmesi kararlaştırılınca şirket 2018 yılında 4,3 milyon TL bütçe açığı verdi.