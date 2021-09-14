Rasim Ozan Kütahyalı Afganistan diye paylaştı, gerçek çok başka çıktı

Rasim Ozan Kütahyalı eşi Nagehan Alçı’nın Afganistan’da olduğunu yazmıştı ancak gerçek başka çıktı.

Habertürk’te Mehmet Akif Ersoy’un ardından Nagehan Alçı’da Afganistan’ın yolunu tuttu.

Alçı, köşesinde Afganistan’a gitmek için Pakistan’ın başkenti İslamabat’a gittiğini yazarken, Afganistan ile sınırların kapatıldığını belirtti.

Nagehan Alçı, sınırı geçmek için şanslarını deneyeceklerini yazarken, eşi Rasim Ozan Kütahyalı ise Alçı’nın Afganistan’a geçtiğini duyurdu.

“AFGANİSTAN SOKAKLARINDA”

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kütahyalı, eşinin kapalı olduğu bir fotoğrafa da yer verdiği paylaşımda, “Veeeeeeee... Nagehan Alçı Afganistan sokaklarında...” ifadelerine yer verdi.

ROK, mesajında “Taliban’ın Afganistan’ında bir Türk kadın yazar olarak tüm ülkeyi dolaşacak... Hem halkın nabzını tutacak hem Afganistan’ın yeni yönetici kadrolarıyla görüşecek... Zor ve cesur bir vazife...” ifadelerine yer verdi.

PEŞAVER’DE ÇIKTI

Öte yandan Kütahyalı’nın mesajı sosyal medyada gündem olurken, fotoğrafın Afganistan’da değil Kabil’e 282 kilometre uzaktaki Peşaver’de çekildiği ortaya çıktı.

Bölgeye hakim bir Twitter kullanıcısı, Alçı’nın poz verdiği duvardaki telefon numarasının Peşaver’e ait olduğunu ve GSM şirketinin de Telenor olduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

Alçı, yazısında Pakistan’dan kaleme aldığı yazısında ise şu ifadeleri kullanmıştı:

“Peşaver, Pakistan’ın Taliban üssü. Şehre girmek ve gazeteci olarak bulunmak ayrı bir izne tabi. Taliban’ın çıktığı medreseler burada. Şehir uluslararası terörün de en önemli merkezi kabul ediliyor.

Peşaver’den sonra iki saatlik yolumuz daha var. Sınırdaki karmaşayı atlatabilir ve her şey planlandığı gibi giderse akşam saatlerinde Kabil’de olacağız. Sınırdaki durumu ve bizim yaşadıklarımızı bir sonraki yazıda anlatacağım…”