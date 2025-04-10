Rasim Ozan Kütahyalı Cumhurbaşkanlığı'nı padişahlık ilan etti

Siyasetten spora, ekonomiden magazine yaptığı her açıklama olay olan Rasim Ozan Kütahyalı CHP lideri Özel'i hedef aldığı açıklamasında Cumhurbaşkanlığı'nı padişahlık ilan edip, "Bugün Cumhurbaşkanlığı koltuğu padişahlık koltuğudur, CHP'ye vermezler" dedi.

Rasim Ozan Kütahyalı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu alması gerektiğini belirtip "Bugün cumhurbaşkanlığı koltuğu padişahlık koltuğudur. CHP'ye vermezler'' dedi.

''Bırak devlet gücünü, Erdoğan'a ölümüne bağlı en az 20 milyon insan var." ifadelerini kullanan Rasim Ozan Kütahyalı açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Cumhurbaşkanlığı seçimini Tayyip Erdoğan kazanır.

Muhalefet için yumuşama ve normalleşme şart. Efendim yumuşamayalım devrimci olalım. Olamazsın.

Israrla Özgür Özel'e sesleniyorum;

1 - Yumuşama ve normalleşmede ısrar etmelisin.

2- Erdoğan'dan randevu istemelisin.

Aksi takdirde bunların hepsi mastürbasyondur. Kendini tatmindir. Halkı aldatmaktır' dedi.