Rauf Denktaş’ın eşinden kötü haber

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş, rahatsızlığı nedeniyle Lefkoşa Devlet Hastanesi Yoğun Bakımı ünitesinde tedaviye alındı.

Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre solunum yetmezliği nedeniyle tedavisine devam edilen Aydın Denktaş'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Kızı Değer Denktaş annesinin durumunun ciddi olduğunu belirterek, “Annemi şu anda yoğun bakımda uyutuyorlar” dedi.

Başhekim Dizdarlı: Aydın Denktaş'ın hayati tehlikesi sürüyor

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı, "Aydın Hanım'ın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Düne göre iyi olmakla birlikte durumu ciddyetini koruyor. Hayati tehlikesi sürüyor" dedi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, 13 Ocak'ta 7’ncı ölüm yıldönümünde, düzenlenecek törenlerle anılacak.