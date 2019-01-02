SON DAKİKA
YSK AÇIKLADI: YEREL SEÇİME KAÇ PARTİ KATILACAK ?
YSK açıkladı: Yerel seçime kaç parti katılacak ?
YSK açıkladı: Yerel seçime kaç parti katılacak ?
İstanbul'da otelde korkutan yangın
İstanbul'da otelde korkutan yangın
İstanbul'a kar geliyor ! Meteoroloji tarih verdi
İstanbul'a kar geliyor ! Meteoroloji tarih verdi
Yılın ilk işlem gününde doların ateşi yükseldi
Yılın ilk işlem gününde doların ateşi yükseldi
13 milyon kişi için internette yeni dönem: AKN kalktı, işte yeni tarifeler
13 milyon kişi için internette yeni dönem: AKN kalktı, işte yeni tarifeler
Köprü cezalarını ödeyenlere iade müjdesi
Köprü cezalarını ödeyenlere iade müjdesi
Köprü geçişinde yeni düzenleme ! Artık o araçlar FSM'yi kullanabilecek
Köprü geçişinde yeni düzenleme ! Artık o araçlar FSM'yi kullanabilecek
Okul kantinlerinde yeni dönem başladı
Okul kantinlerinde yeni dönem başladı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 02 Ocak 2019 13:35

Rauf Denktaş’ın eşinden kötü haber

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş’ın eşi 86 yaşındaki Aydın Denktaş, solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Denktaş'ın kalıdırıldığı hastanenin başhekimi, "Hayati tehlikesi sürüyor" diye konuştu.

Rauf Denktaş’ın eşinden kötü haber
A+ A-

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş, rahatsızlığı nedeniyle Lefkoşa Devlet Hastanesi Yoğun Bakımı ünitesinde tedaviye alındı.

Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre solunum yetmezliği nedeniyle tedavisine devam edilen Aydın Denktaş'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Kızı Değer Denktaş annesinin durumunun ciddi olduğunu belirterek, “Annemi şu anda yoğun bakımda uyutuyorlar” dedi.

Başhekim Dizdarlı: Aydın Denktaş'ın hayati tehlikesi sürüyor

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı, "Aydın Hanım'ın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Düne göre iyi olmakla birlikte durumu ciddyetini koruyor. Hayati tehlikesi sürüyor" dedi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, 13 Ocak'ta 7’ncı ölüm yıldönümünde, düzenlenecek törenlerle anılacak.

Rauf Denktaş , kıbrıs , kktc , Aydın Denktaş
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM