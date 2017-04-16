Türkiye, 18 maddelik anayasa değişikliği için referanduma gitti. Referandumda bir önceki seçimde AK Parti ve MHP'nin oy toplamının altında kalarak referandumda sürpriz yapan iller ise şöyle...

TSİ 20.30 itibariyle oyların yüzde 97.92'si sayıldı. İstanbul ve Ankara'da 'hayır' oyları 'evet'i geride bıraktı.

İstanbul'da referandumda bir önceki seçimde AK Parti ve MHP'nin oy oranlarının toplamında %8.62 düşüş yaşandı.

Ankara'da, düşüş %14.09, Antalya'da %17.97, İzmir'de %11.14 oldu.

Bu oran Osmaniye'de %23.53, Kırşehir'de %21.65, Kırıkkale'de % 20.74, Kilis'te %19.82 oldu.

Referandumda bir önceki seçimde AK Parti ve MHP'nin oy oranlarının toplamının üstünde evet oyu çıkaran iller ise %17.06'lık artışla Hakkari, %16.29 ile Şırnak, %15.61 ile Muş, %14.64 ile Ağrı oldu.

Diyarbakır'da referandumda bir önceki seçimde AK Parti ve MHP'nin oy oranlarının toplamınına oranla %10.42 artış yaşandı.