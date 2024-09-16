Reha Muhtar'ın sağlığı hakkında yeni gelişme
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Hastanedeki tedavisi devam eden Reha Muhtar'ı ziyaret eden Gazeteci Uğur Dündar X hesabından yaptığı paylaşımda Muhtar'ın iyileştiğini ve rehabilitasyon aşamasına geçileceğini aktardı.
Reha Muhtar, birkaç hafta önce İstanbul'da evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmış, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Gazeteci Uğur Dündar, ziyaret ettiği Reha Muhtar'ın son sağlık durumunu X hesabından açıkladı.
Dündar, doktorların Reha Muhtar'ın iyileştiğini ve rehabilitasyon aşamasına geçileceğini söylediğini aktardı. Dündar'ın paylaşımı şöyle:
"Sevgili arkadaşım Reha Muhtar'ı yattığı hastanede ziyaret ettim. Doktorları süratle iyileştiğini, artık rehabilitasyon aşamasına geçileceğini belirttiler. Meslektaşları ve sevenlerine duyurulur..."
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol