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  3. 19 Kasım 2018 20:45

Reina katliamı davasında yeni gelişme

Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yaşanan terör saldırısının davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Reina katliamı davasında yeni gelişme
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Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da 2017 yılbaşı  gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 44'ü  tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 5 sanığın tahliyesine karar  verildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları  Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmada tutuklu sanıklar, suça  karışmadıklarını iddia ederek tahliye talebinde bulundu.

Sanık avukatları da müvekkillerinin tutuklulukta geçirdikleri sürenin  yeterli olduğunu öne sürerek, sanıkların adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini  istedi.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu 5 sanığın tahliyesine  karar verdi.

Sanık Masharipov'a iddianamenin, fezleke özetinin, aleyhine gelen yeni  raporların Özbekçe Kiril alfabesine göre tercüme ettirildikten sonra celse  arasında tebliğine karar veren mahkeme heyeti, Masharipov'a savunmasını  hazırlaması için son kez süre verilmesine hükmetti.

Tutuklu 39 sanığın bu hallerinin devamına hükmeden mahkeme heyeti,  duruşmayı 18 Şubat 2019'a erteledi.

AA

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