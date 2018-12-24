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REİNA KATLİAMIYLA İLGİLİ ARANAN TERÖRİST YAKALANDI
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  2. Güncel
  3. 24 Aralık 2018 14:52

Reina katliamıyla ilgili aranan terörist yakalandı

Adana'da terör operasyonunda yakalanan bir şüphelinin, Reina saldırısının failinin kaldığı evdeki parmak izlerinden birinin sahibi olduğu belirlendi.

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