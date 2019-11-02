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  3. 02 Kasım 2019 12:08

Rekabet Kurulu'na yeni atama

Milli Eğitim Bakanlığı ile Rekabet Kurulu Başkanlığı’na ilişkin atama kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı. Rekabet Kurulu Başkanlığına Birol Küle getirildi.

Rekabet Kurulu'na yeni atama
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Rekabet Kurulu Başkanlığına Birol Küle, ikinci başkanlığa ise Arslan Narin atandı.

Bilecik İl Mll Eğitim Müdürü Güsamettin Erdoğan, Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Necim Özen ve Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan görevden alındı.

Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Hakan Gönen, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Cengiz Bahçacıoğlu, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne İsmail Yapıcıer ve Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Aydın Albak’ın ataması yapıldı.
 

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