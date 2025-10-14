Rekor oy ile seçilmişti... Eski CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Bursa'da bir önceki dönem Nilüfer ilçesi Belediye Başkanı olan Turgay Erdem ve 14 kişi tutuklandı.

Bursa'da eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, rüşvet, suç örgütü kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı. Eşi ve 7 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. DHA