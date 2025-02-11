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Rekor üstüne rekor kıran altın zirveye oturdu: Artık 1 Cumhuriyet altını asgari ücretten pahalı

Rekor üstüne rekor kıran altın zirveye oturdu: Artık 1 Cumhuriyet altını asgari ücretten pahalı
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ABD Başkanı Trump'ın göreve geldikten sonra attığı vergi adımlarıyla destek bulan altın fiyatları her gün yeni bir rekor kırmaya devam ederken, Türkiye'de Cumhuriyet altını 2025 yılı zamlı asgari ücretini de geçti. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

ABD Başkanı Donald Trump'ın ek vergi paketleriyle yükselişini hızlandıran altında bir eşik daha aşıldı.

Yeni haftaya da yükselişle başlayan altın fiyatları bugün de yeni bir rekora imzasını attı. Gram altın 3.500 TL'ye koşarken, Cumhuriyet altını ise 22 bin 105 TL olan 2025 yılının zamlı asgari ücretini geçti.

Böylelikle, 2003 yılında asgari ücretle ortalama 2,5 Cumhuriyet altını alabilen asgari ücretlilerin maaşının 1 adet bile Cumhuriyet altını almaya yetmediği, Cumhuriyet altını ve asgari ücret arasındaki makasın 800 liraya çıktığı görüldü.

Asgari ücretlinin yıllık kazancı baz alındığında ise 2005 yılında yıllık maaşıyla yaklaşık 31 adet Cumhuriyet altını alabilen asgari ücretlinin bugün itibarıyla yıllık bazda ortalama 11 adet alım yapabildiği tespit edildi.

İşte piyasalarda son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 36,02 TL'den başlayan Dolar 36,05 TL'den,

37,15 TL'den başlayan Euro 37,24 TL'den,

44,54 TL'den başlayan Sterlin 44,61 TL'den,

23,72 TL'den başlayan Japon Yeni ise 23,69 TL'den işlem görüyor.

Dün Dolar 36 TL'den, Euro 37,14 TL'den, Sterlin 44,58 TL'den, Japon Yeni ise 23,78 TL'den fiyatlanmıştı.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 918 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 904 Dolar'dan,

3 bin 377 TL'den başlayan Gram altın 3 bin 366 TL'den,

5 bin 568 TL'den başlayan Çeyrek altın 5 bin 599 TL'den,

22 bin 922 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 23 bin 392 TL'den,

36,92 TL'den başlayan Gümüş ise 36,82 TL'den fiyatlanıyor.

Dün ise Ons altın 2 bin 909 Dolar'dan, Gram altın 3 bin 362 TL'den, Çeyrek altın 5 bin 566 TL'den, Cumhuriyet altını 22 bin 903 TL'den, Gümüş ise 37,30 TL'den işlem görmüştü.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasalarında

Güne 98 bin 254 Dolar'dan başlayan Bitcoin 98 bin 126 Dolar'dan,

2 bin 699 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 706 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 75,92 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 75,59 Dolar'dan işlem görüyor. 

 

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