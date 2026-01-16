Rekora doymayan altın ve gümüş ralliye mola verdi!

Jeopolitik gelişmeler ve ABD Merkez Bankası'ndan gelen faiz sinyalleri sonrası altın ve gümüş fiyatları düşüşe geçti.

Jeopolitik risklerin artmasıyla rekor kıran altın ve gümüş, hem Orta Doğu’dan gelen tansiyon düşürücü haberler hem de ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) gelen faiz sinyalleriyle yönünü aşağı çevirdi.

İran'ın protestocuları idam etmeyeceğine dair verdiği sözün ardından, ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri müdahaleyi erteleyebileceğini belirtmesi piyasaları rahatlattı.

Altın fiyatlarını baskılayan bir diğer unsur ise ABD’den gelen ekonomik veriler oldu. Perşembe günü açıklanan güçlü ekonomik veriler, yatırımcıların Fed'den yakın vadede beklediği faiz indirimi umutlarını zayıflattı. Fed'in bu ayın sonundaki toplantıda faiz oranlarını sabit bırakması bekleniyor.

Ons altın 4 bin 643 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Ons gümüş ise 93,65 dolar ile rekor kırmıştı. Gram altın en yüksek 6 bin 446 TL, gram gümüş 130 lira seviyesini test etmişti.

Piyasalarda son durum

Saat 14.30 itibariyle serbest piyasada döviz, altın, gümüş ve kripto paralarda son durum:

Dolar: 43,27 TL

Euro: 50,29 TL

Sterlin: 58,02 TL

Ons altın: 4.610 Dolar

Gram altın: 6.412 TL

Çeyrek altın: 10.644 TL

Cumhuriyet altını: 43.679 TL

Gram gümüş: 126,42 TL

Bitcoin: 95.373 Dolar

Ethereum: 3.300 Dolar

Haber3.com Haber Merkezi