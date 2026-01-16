  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Rekora doymayan altın ve gümüş ralliye mola verdi!

Rekora doymayan altın ve gümüş ralliye mola verdi!

Rekora doymayan altın ve gümüş ralliye mola verdi!
Güncelleme:

Jeopolitik gelişmeler ve ABD Merkez Bankası'ndan gelen faiz sinyalleri sonrası altın ve gümüş fiyatları düşüşe geçti.

Jeopolitik risklerin artmasıyla rekor kıran altın ve gümüş, hem Orta Doğu’dan gelen tansiyon düşürücü haberler hem de ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) gelen faiz sinyalleriyle yönünü aşağı çevirdi.

İran'ın protestocuları idam etmeyeceğine dair verdiği sözün ardından, ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri müdahaleyi erteleyebileceğini belirtmesi piyasaları rahatlattı.

Altın fiyatlarını baskılayan bir diğer unsur ise ABD’den gelen ekonomik veriler oldu. Perşembe günü açıklanan güçlü ekonomik veriler, yatırımcıların Fed'den yakın vadede beklediği faiz indirimi umutlarını zayıflattı. Fed'in bu ayın sonundaki toplantıda faiz oranlarını sabit bırakması bekleniyor.

Ons altın 4 bin 643 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Ons gümüş ise 93,65 dolar ile rekor kırmıştı. Gram altın en yüksek 6 bin 446 TL, gram gümüş 130 lira seviyesini test etmişti. 

Piyasalarda son durum

Saat 14.30 itibariyle serbest piyasada döviz, altın, gümüş ve kripto paralarda son durum:

Dolar: 43,27 TL
Euro: 50,29 TL
Sterlin: 58,02 TL

Ons altın: 4.610 Dolar
Gram altın: 6.412 TL
Çeyrek altın: 10.644 TL
Cumhuriyet altını: 43.679 TL

Gram gümüş: 126,42 TL

Bitcoin: 95.373 Dolar
Ethereum: 3.300 Dolar

Ünlü ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz altın ve gümüş için 2026 yılı yatırım stratejisini verdiÜnlü ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz altın ve gümüş için 2026 yılı yatırım stratejisini verdiGüncel
Yastık altında altın biriktirenler dikkat! Bakanlık yeni sistemi madde madde anlattıYastık altında altın biriktirenler dikkat! Bakanlık yeni sistemi madde madde anlattıHaber
Altın ve gümüş zirveden sert bir düşüş yaşarken İslam Memiş'ten ''tuzağa dikkat'' uyarısı geldiAltın ve gümüş zirveden sert bir düşüş yaşarken İslam Memiş'ten ''tuzağa dikkat'' uyarısı geldiHaber

 

Haber3.com Haber Merkezi

Bu Haberleri Kaçırma...

Phuket tatili olay olmuştu... Güzel şarkıcı ile belediye başkanı aşkı doğrulandı
Phuket tatili olay olmuştu... Güzel şarkıcı ile belediye başkanı aşkı doğrulandı
Sırf onun için izleyen bile vardı... Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü yıllar sonra ortaya çıktı
Sırf onun için izleyen bile vardı... Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü yıllar sonra ortaya çıktı
Bugün de bir aile içi vahşetle uyandık! Eşi evi terk etti diye, 2 çocuğunu katledip intihar etti!
Bugün de bir aile içi vahşetle uyandık! Eşi evi terk etti diye, 2 çocuğunu katledip intihar etti!
Mardinli Marilyn Monroe'ya ''ifşa'' cezası: Cezaevine teslim oldu
Mardinli Marilyn Monroe'ya ''ifşa'' cezası: Cezaevine teslim oldu
Hafta sonunun hava durumu raporu açıklandı: Dondurucu soğuklarla birlikte kar geri geliyor!
Hafta sonunun hava durumu raporu açıklandı: Dondurucu soğuklarla birlikte kar geri geliyor!
Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'a hapis cezası verildi; Galatasaray ile Fenerbahçe birbirine girdi!
Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'a hapis cezası verildi; Galatasaray ile Fenerbahçe birbirine girdi!
Ünlü türkücünün ölümünün ardından açılan 18 milyon TL'lik miras davasında karar çıktı!
Ünlü türkücünün ölümünün ardından açılan 18 milyon TL'lik miras davasında karar çıktı!
Öğretmen sokak ortasında kabusu yaşatan saldıran suç makinesi veli kendini böyle savundu!
Öğretmen sokak ortasında kabusu yaşatan saldıran suç makinesi veli kendini böyle savundu!
Etiketler altın çeyrek altın çeyrek altın fiyatı altın fiyatı Gram altın cumhuriyet altını canlı altın altının gramı çeyrek altın ne kadar altın gramı gram altın fiyatı güncel altın fiyatları çeyrek altın fiyatları gümüş dolar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü türkücünün ölümünün ardından açılan 18 milyon TL'lik miras davasında karar çıktı! Ünlü türkücünün ölümünün ardından açılan 18 milyon TL'lik miras davasında karar çıktı! Yavru vatan KKTC’de ev alan Türk vatandaşlarına KKTC vatandaşlığı dönemi başladı! Yavru vatan KKTC’de ev alan Türk vatandaşlarına KKTC vatandaşlığı dönemi başladı! Milli Eğitim Bakanı Tekin'den karne günü Atatürk'süz karne eleştirilerine böyle yanıt verdi Milli Eğitim Bakanı Tekin'den karne günü Atatürk'süz karne eleştirilerine böyle yanıt verdi Phuket tatili olay olmuştu... Güzel şarkıcı ile belediye başkanı aşkı doğrulandı Phuket tatili olay olmuştu... Güzel şarkıcı ile belediye başkanı aşkı doğrulandı Sosyal medyada dev operasyon: Yüzlerce gözaltı var! Adeta bir cephanelik ele geçirildi... Sosyal medyada dev operasyon: Yüzlerce gözaltı var! Adeta bir cephanelik ele geçirildi... Meral Akşener’e sürpriz ziyaret... Son hali dikkat çekti Meral Akşener’e sürpriz ziyaret... Son hali dikkat çekti Türkiye'nin ünlü hayvanat bahçesi tarihe karıştı Türkiye'nin ünlü hayvanat bahçesi tarihe karıştı Belediye başkanının resmi aracına trafikte haciz konuldu! Belediye başkanının resmi aracına trafikte haciz konuldu! Bugün de bir aile içi vahşetle uyandık! Eşi evi terk etti diye, 2 çocuğunu katledip intihar etti! Bugün de bir aile içi vahşetle uyandık! Eşi evi terk etti diye, 2 çocuğunu katledip intihar etti! Öğretmen sokak ortasında kabusu yaşatan saldıran suç makinesi veli kendini böyle savundu! Öğretmen sokak ortasında kabusu yaşatan saldıran suç makinesi veli kendini böyle savundu!
Memur ve emeklilerin zamlı maaş ödemeleri için tarih belli oldu Memur ve emeklilerin zamlı maaş ödemeleri için tarih belli oldu ÖTV muafiyeti ve hurda araç teşviki için geri sayım başladı ÖTV muafiyeti ve hurda araç teşviki için geri sayım başladı Araç satın almak isteyen bir vatandaş daha ''Sazan Sarmalı''na dolandı! Araç satın almak isteyen bir vatandaş daha ''Sazan Sarmalı''na dolandı! Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'a hapis cezası verildi; Galatasaray ile Fenerbahçe birbirine girdi! Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'a hapis cezası verildi; Galatasaray ile Fenerbahçe birbirine girdi! Piyasaların kurdu Mark Mobius altın yatırımcısına alım fiyatı verdi! Piyasaların kurdu Mark Mobius altın yatırımcısına alım fiyatı verdi! Hafta sonunun hava durumu raporu açıklandı: Dondurucu soğuklarla birlikte kar geri geliyor! Hafta sonunun hava durumu raporu açıklandı: Dondurucu soğuklarla birlikte kar geri geliyor! Akaryakıt fiyatları 24 saatte baş döndürdü: Önce zam, sonra indirim ve bir zam iptali geldi! Akaryakıt fiyatları 24 saatte baş döndürdü: Önce zam, sonra indirim ve bir zam iptali geldi! Otomobilin içinde ölü bulunmuştu.... İstanbul'daki korkunç cinayetin sırrı çözüldü! Otomobilin içinde ölü bulunmuştu.... İstanbul'daki korkunç cinayetin sırrı çözüldü! Evde bakım yardımına yeni şart getirildi: Çok sayıda vatandaşın ödemesi kesilecek! Evde bakım yardımına yeni şart getirildi: Çok sayıda vatandaşın ödemesi kesilecek! Sırf onun için izleyen bile vardı... Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü yıllar sonra ortaya çıktı Sırf onun için izleyen bile vardı... Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü yıllar sonra ortaya çıktı