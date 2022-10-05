Rekora doymayan dolar kritik sınırda!
Başta dolar ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerde hafta başı başlayan yükseliş tüm hızıyla sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...
HABER3COM - Türkiye İstatistik Kurumu'ndan gelen enflasyon rakamları sonrasında Türk Lirası karşısında yükselişe geçen piyasalar yeni güne de zirvede başladı.
İşte piyasalarda son durum:
Dolar, Euro ve Sterlin
Dün 18,59 TL seviyesiyle yeni bir rekor kırdıktan sonra bugün güne 18,57 TL'den başlayan Dolar 18,58 TL'den,
18,54 TL'den başlayan Euro 18,55 TL'den,
21,19 TL'den başlayan Sterlin 21,28 TL'den,
12,89 TL'den başlayan Japon Yeni ise 12,88 TL'den işlem görüyor.
Dün, doların satış fiyatı 18,57 lira, euronun satış fiyatı ise 18,52 lira olmuştu.
Altın ve gümüş
Güne 1.720 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.713 Dolar'dan,
1.027 TL'den başlayan Gram altın 1.023 TL'den,
1.651 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.645 TL'den,
6.795 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.768 TL'den,
12,44 TL'den başlayan Gümüş ise 12.35 TL'den fiyatlanıyor.
Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.
Kripto paralar
Kripto para piyasalarında ise
güne 20.153 Dolar'dan başlayan Bitcoin 20.098 Dolar'dan,
1.352 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.343 Dolar'dan işlem görüyor.
Brent Petrol
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.
Güne 91,75 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 91,90 Dolar'dan işlem görüyor.
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