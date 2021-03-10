Rekora koşuyor! Bitcoin yine yeniden uçuşa geçti!

Son 24 saat içinde 55 bin 724 doları gören Bitcoin'de hareketlilik devam ederken, Bitcoin'deki artışın devam edip etmeyeceği yatırımcılar tarafından merak konusu oldu.

Bitcoin, yatırımlarını enflasyondan korumak isteyen bireysel ve kurumsal yatırımcıların ilgisiyle 55 bin doların üzerine çıktı. Kripto para piyasasına girmek isteyen yatırımcılar, Bitcoin ne olur, düşer mi sorularına cevap arıyor.

An itibarıyla 55 bin 394 dolardan işleme giren Bitcoin için Norveçli petrol milyarderi Kjell Inge Rokke'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Rokke, finans sektörü ve merkez bankalarının karşı karşıya kaldığı bazı sorunlar için en iyi savunmanın kripto paralara yatırım olduğunu belirtti.



CPA Australia tarafından yayınlanan güncel bir rapora göre, Fransa Merkez Bankası, dijital euroyu geliştirme ve piyasaya sürme konusunda Ripple ve XRP alternatifini düşünüp blockchain devi ile iletişime bile geçti. Paul Tudor Jones ve Stanley Druckenmiller gibi yatırım fonları da Bitcoin yatırımına başladı.

Yönetim Burulu Başkanı Kjell Inge Rokke'nin imzalı bilgi notunda, 58.6 milyon dolar yatırımla kurulacak birime "Seetee AS" adı verildiği belirtildi.



Notta ayrıca, Seetee biriminin, açık kaynaklı Bitcoin ödeme sunucularını çalıştırmaya başladığı ve likit varlıklarını Bitcoin’de tutacağı belirtildi ve eklendi:

"Tıpkı 1990’ların başından beri internetin yaptığı gibi, önümüzdeki birkaç 10 yılı şekillendirecek bir sektörün tam da ortasında konumlanıyor. Seetee, bildiğimiz şekliyle hayatı itmek, çekmek ve dürtmek için açık bir çağrıyı temsil ediyor."



Norveç’in 180 yıllık şirketi Aker ASA, Bitcoin ve blokzinciri teknolojisine yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Şirketin, Pazartesi günü ortaklarına yolladığı bilgilendirme notunda, özellikle Bitcoin’e yatırım yapmak için yeni birimin kurulma çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.



Latin Amerika'nın en büyük varlık yöneticisi Giant Steps Capital de kripto para odaklı bir start-up'tan azınlık hissesi satın aldı ve Bitcoin ve diğer dijital varlıkların vadeli işlemlerine yatırım yapmak için bir fon oluşturacağını duyurdu.

Mastercard ve New York Mellon Bankası gibi finansal kuruluşlar kripto para planları olduğunu aktarırken JP Morgan'ın eş başkanlarından Daniel Pinto da eninde sonunda bu akımın içine gireceklerini söyledi.