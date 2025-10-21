Rekordan rekora koşan altın fiyatlarında yön değişti: Gram altında 177 liralık düşüş!

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının yumaşayacağına dair beklentiler ile birlikte altın fiyatları düşüşe geçti. 5 bin 905 lirayı gören gram altın, 5 bin 728 liraya kadar çekildi. Böylece zirveden 177 liralık düşüş yaşandı.

ABD Merkez Bankası Fed'in önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek toplantıda faiz indireceğine yönelik beklentilerle rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının yumaşayacağına dair sinyallerin gelmesiyle birlikte düşüşe geçti.

ABD-Çin geriliminde hafifleme ve hükümetin kapanmasının yakın dönemde sonlanacağı beklentileriyle dolardaki değer kazancı da altının geri çekilmesini hızlandırdı. Ons altın, geçen haftanın son işlem gününde ve bu haftanın ilk işlem gününde 4.400 dolara yaklaşsa da bu direnci aşamadı ve keskin kar satışlarıyla karşılaştı.

Piyasalar, bu ay çeyrek puanlık bir faiz indirimi ve aralık ayında bir indirim daha beklentisini tamamen fiyatlamış durumda. Faizlerin düşmesi, getirisi olmayan altın için genellikle destekleyici bir unsur olarak görülüyor.

Ons altın 4 bin 381 dolar ile tüm zamanların zirvesini gördükten sonra 4 bin 270 dolara çekildi. Ons altındaki düşüş yüzde 2,5'i aştı.

Gram altın ise 5 bin 905 TL ile rekor kırdıktan sonra 5 bin 728 liraya kadar düştü. Çeyrek altın 10 bin 20 liradan ve cumhuriyet altını 41 bin 226 liradan satılıyor.

Kapalıçarşı'da gram altın 6 bin 127 liradan satılıyor.

Trump: Çin'le çok güçlü bir ticaret anlaşması yapacağımızı düşünüyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'i ağırladığı sırada basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve özellikle Çin ile ilişkilere dair önemli açıklamalarda bulundu.

Trump, Çin'in ABD'ye karşı çok saygılı olduğunu ve gümrük vergileri aracılığıyla ülkeye yüksek miktarda para ödediğini belirtti. Ayrıca, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore'de bir araya geleceğini duyurdu. Bu görüşmeye dair umutlu konuşan Trump, "Şi ile muhtemelen 'çok adil' bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum" dedi.

Bu anlaşmanın her iki ülke için de iyi olacak bir şey üzerinde çalışılarak yapılacağını belirten Trump, "Güney Kore'den ayrıldığımızda, bu yanlış olabilir ama, çok güçlü bir ticaret anlaşması yapacağımızı düşünüyorum. İkimiz de mutlu olacağız" ifadelerini kullandı.

Trump, ticaret anlaşması sağlanamaması durumunda, 1 Kasım itibarıyla Çin'e yüzde 100 ek gümrük vergisi uygulayacağı yönündeki tehdidini hatırlatarak, ''Bence bir anlaşma yapacağız. Bizi nadir toprak elementleriyle tehdit ettiler, ben de onları tarifelerle tehdit ettim, ama onları ayrıca başka birçok şeyle de tehdit edebilirim, mesela uçaklarla. Çünkü uçakları için parça bulamıyorlar'' dedi.

Gözler Fed'in faiz kararında

ABD Merkez Bankası Fed, bir sonraki faiz kararını 28-29 Ekim 2025 tarihinde açıklayacak. Faiz kararı 29 Ekim 2025 saat 21.00'de açıklanacak.

Fed eylül ayında beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekmişti.

Saat 15:30 itibariyle piyasalardaki son durum şöyle:

Dolar: 41,96 TL

Euro: 48,75 TL

Sterlin: 56,17 TL

Ons altın: 4.208 Dolar

Gram altın: 5.699 TL

Çeyrek altın: 10.014 TL

Cumhuriyet altını: 41.306 TL

Gümüş: 66,92 TL

Bitcoin: 111.052 Dolar

Ethereum: 4.318 Dolar

