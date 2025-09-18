Rektör Prof. Dr. Nevzat Tarhan'dan tepki çeken paylaşım

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan sosyal medyada yaptığı "jelatinli şeker" ve "jelatinsiz şeker" paylaşımla eleştiri oklarının hedefi olunca bir açıklama yaparak yanlış anlaşıldığını belirtti.

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, sosyal medya hesaplarından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Tarhan’ın, “Özel olan güvendedir, kendini teşhir eden tehdit altındadır, huzur bulamaz. Suç ve şiddet olaylarına biraz da bu gözle bakalım” ifadelerini kullandığı paylaşımına tepki yağdı.

Kısa sürede eleştiri toplayan paylaşım sosyal medyada 'kadınları kastettiği' yönünde yorumlar aldı.

Gelen tepkilerin ardından Tarhan, paylaşımının maksadını aştığını belirterek, şu sözleri söyledi:

“Sosyal medyada her şeyin ulu orta paylaşılmamasına dikkat çekmek için yaptığım bu paylaşımın maksadını aşan bir şekilde yorumlanmasına çok üzüldüğümü belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.