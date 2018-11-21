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  3. 21 Kasım 2018 14:32

Rektöre FETÖ'den 15 yıl hapis

FETÖ soruşturması kapsamında, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Rektöre FETÖ'den 15 yıl hapis
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek hakkında, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 7 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şimşek, geçen yılın Haziran ayında gözaltına alındı. Emniyetteki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen Şimşek, Sulh Ceza Sorgu Hakimliği'nce yurt dışına çıkış yasağı konularak, serbest bırakıldı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şimşek ile ilgili soruşturma tamamlanıp, hakkında iddianame hazırlandı. Tekirdağ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Osman Şimşek hakkında, 'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçlamasıyla 7 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

DHA

namık kemal üniversitesi rektörü , fetö
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