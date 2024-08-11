Replikas’ın solisti Gökçe Akçelik hayatını kaybett

Türk rock müzik camiasının en önemli gruplarından Replikas’ın solisti Gökçe Akçelik, 47 yaşında hayatını kaybetti.

Türk rock müzik camiasının en önemli gruplarından Replikas’ın solisti Gökçe Akçelik, 47 yaşında hayatını kaybetti.

Replikas grubunun kurucu üyesi ve solisti Akçelik’in ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Müzik yazarı ve eleştirmen Murat Meriç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Replikas'ın solisti Gökçe Akçelik'in vefatı üzerine duygusal bir paylaşımda bulundu.

Meriç "Ne söylesem, ne yazsam az. Hayatıma çok şey kattı. Bunu yaparken farkında bile değildi, o kadar kendisiydi. Sessiz ve derin sohbetlerini unutmam mümkün değil. Bıraktığı şahane hatıralar hep benimle kalacak, tesellim bu. Ya hiç tanışmasaydık? Ah be Gökçe…" dedi.

Gökçe Akçelik, 1977’te İstanbul’da doğdu. Kurucusu olduğu ‘Replikas’ grubuyla beş albüm yayınladı ve film müzikleri besteledi.

‘Takva’ filmi için bestelediği film müziği, 43’üncü Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ‘En İyi Film Müziği Ödülü’ne layık görüldü.

Replikas’, 1993’te Gökçe Akçelik, Barkın Engin ve Orçun Baştürk tarafından kuruldu.

Grup, ’Köledoyuran’, ’Dadaruhi’, ‘Avaz’, ‘Zerre’, ‘Biz burada yok iken’ gibi albümlerle Türk rock müziğinin önemli gruplarından biri haline geldi.