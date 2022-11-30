Resmi Gazetede Yayınlandı! Mesleki Eğitim ve Yeterlilik Belgeleri 1 Ocak 2023’te zorunlu oluyor!

Mesleki Eğitim ve Mesleki Yeterlilik Belgeleri artık zorunlu belgesiz personel çalışmayacak. Belgesiz işletme sahibi dükkan açamayacak!

Kariyer ’inde ilerlemek, meslek edinmek ve para kazanmak herkesin yaptığı, hayatta kalmak için yapmak zorunda olduğumuz bir şeydir. Hayatımızı ve kariyerimizi şekillendirirken önümüzde o kadar çok seçenek belirir ki, bazen ne yapmamız gerektiğinden emin olamayız. Verdiğimiz mesleki kurslar sayesinde hem mesleği öğrenebilirsiniz hem de kariyerinizi şekillendirebilirsiniz. Mesleki eğitimler ile ilgili Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 2020/1413 E., 2021/8051 yasasına göre; Mesleki eğitim belgesi olmayan çalıştırmak bilinçli ve taksirli suçtur. Mesleki eğitimi belgesi olmadan tehlikeli ve çok tehlikeli meslek gruplarında çalışırken iş kazası veya daha kötü sonuçlar ile karşılaşan işçinin işvereni hakkında bilinçli taksirli hükümlerin uygulanması istenmiştir. Gelişim TEST Eğitim ve Danışmanlık 3000 i meslek grubunda gerçekleştirdiği protokoller kapsamında eğitim gerçekleştirmektedir. Verdiğimiz mesleki eğitim sayesinde istediğiniz mesleği rahatlıkla öğrenebilir ve hemen kariyerinize atılabilirsiniz. Meslek Yeterlilik Belgeleri ve Mesleki Eğitim Kursları için başvuruda bulunabilirsiniz.

Mesleki Yeterlilik Belgeleri ve Mesleki Eğitimlerimiz için de İnşaat İşçisi, İnşaat Boyacısı, Alçı Levha Uygulayıcısı, Duvarcı, Çelik Kaynakçı, Endüstriyel Boru Montajcı, Seramik Karo Kaplayıcısı, Sıvacı, Isı Yalıtımcısı, Arıcılık, Hasta ve Yaşlı Bakımı, Çocuk Gelişimi, Excel, Hijyen, Güzellik Eğitimleri, Kuaförlük Eğitimleri, Aşçılık Eğitimleri, Oto Tamircilere uygun eğitimler, Ayakkabı/Saraciye sektör eğitimleri, Plastik Enjeksiyon eğitimleri, Elektirk Pano Montörlüğü Metal Kesim Operatörü, Metal Kesimci, Presci, Kuyumcu Yeterlilik Belgesi, Makine Bakımcı, Makine Montajcı, CNC Operatörü, Endüstriyel Taşımacı, Köprülü Vinç Operatörü, Motosikletli Kurye, Servis Aracı Şoförü, Vale, Oto Galerici Yeterlilik Belgesi , Motorlu Kara taşıtları Alım Satım Sorumlusu, Emlak Danışmanı Yeterlilik Belgesi ve daha birçok alanda Sınav merkezi olarak hizmet danışmanlık vermektedir.

Gelişim Test Eğitim ve Danışmanlık Oto Galeri Mesleki Yeterlilik Belgesi ile Araba alım satım işine girebilirsiniz.

Oto Alım Satım Yeterlilik Belgesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından getirilmiş zorunlu bir belgedir. Araç ticareti yapacak kişilerin insanları mağdur etmemesi ve kalifiye olması için getirilmiştir. Galerici Yeterlilik Belgesi için de MYK sınavına girmeniz gerekmektedir. Oto galeri mesleki yeterlilik sınavında araç satışına dair spesifik sorular bulunacağından dolayı mesleki eğitim alarak araba satışını öğrenmeniz şarttır. Eğer siz de araç alım satım işine girmek istiyorsanız (buraya) tıklayarak detayları öğrenebilirsiniz.

Gelişim Test Eğitim ve Danışmanlık Kuyumculuk Mesleki Yeterlilik Belgesi ile yeni bir kariyere ulaşın.

Kuyumcu Yeterlilik Belgesi, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kuyum ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletmeler adına 30 Haziran'a kadar yapılan yetki belgesi başvurularında, ustalık belgesi şartı veya mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmadan yetki belgesi verilecek. Söz konusu şarta haiz olunduğunu gösteren belgelerden birinin 31 Aralık'a kadar Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi'ne aktarılmaması veya il müdürlüğüne teslim edilmemesi halinde bu işletmelerin yetki belgeleri iptal edilecek.

Gelişim Test Eğitim ve Danışmanlık ile Kuyumcu Mesleki Yeterlilik Belgesi için bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

Gelişim TEST Eğitim ve Danışmanlık, Kurslarını Tercih Ederek Ek Gelir Elde Etme Şansı Yakalayın. Emlak Yeterlilik Belgenizi güven içerisinde alın!

Emlak Yeterlilik Belgesi, Emlakçılar için zorunlu olan 120 saatlik eğitim ve Emlak Yeterlilik Belgesinde güven içerisinde danışmanlık alın. Gelişim Test Eğitim ve Danışmanlık mesleki yeterlilik kursu aldıktan sonra MYK üzerinden başvuru yaparak sınava girebilirsiniz.

Mesleki Yetki Belgesi sayesinde resmi olarak çalışma izni almış olursunuz. Tabiki Öncesinde 120 saatlik zorunlu Emlak Danışmanlığı eğitim sertifikasını almanız gerekmektedir. Bilgi ve Başvuru için buraya tıklaya bilirsiniz.