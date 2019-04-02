Restoran Menüsü Çevirileri Nasıl Hazırlanıyor?

Almanca, İngilizce, Arapça, Çince, Japonca… Burada bazı yemekler kültürel olduğu için açıklamalarıyla yazılmaları gerekiyor. Özellikle son zamanlarda Türkiye İstanbul harici Kapadokya gibi kültürel ve tarihi zenginlik şehri ile de hatırı sayılır miktarda turist çekmektedir. Örneğin, testi kebabı Kapadokya’da hemen hemen her restoranın menüsünde yer verdiği geleneksel kebaplardan biridir. Turistlere bu yemekleri tanıtmak ve hiç tatmadıkları bu lezzetleri kafalarında canlandırmaları için profesyonel menü çevirisi hizmeti ihtiyacı oluşmaktadır. Dahası, gala yemeği menü çevirisi, uluslararası kokteyl ve yemeklerin menü çevirisi gibi diplomasi ve resmiyet barındıran organizasyonlar için de menü çevirisi hizmeti ihtiyacı doğmaktadır. Bu noktada, profesyonel ve kurumsal bir çeviri platformundan yardım almanız, sonrasında doğabilecek hata ve eksikliklerden sizi kurtarmaktadır.

Özellikle Özel İsimler Önemli

Ebru Erdemli bu noktada en zor konunun özel isimler olduğunu belirtmektedir. Bu isimlerin aynen bırakıldığını ve bir insan ismi gibi korunması gerekliğini belirtiyor. Örneğin, baklava, iskender, ayran gibi Türkiye’ye has lezzetlerin farklı kelimeler ile başka bir dile çevrilmesi ortaya tamamen farklı anlamlar çıkarabilmektedir. Bu sebepten, menü çevirisi hizmeti verirken izlenmesi gereken yol, yemek adının aynı şekilde korunması ve parantez içerisinde içerdiği malzemelerin yanına eklenmesidir. Tüm bu detaylar sebebiyle, mutlaka profesyonel çeviri hizmeti ile hazırlanması gereken menü çeviri siparişleri, alanında uzman ve deneyimli tercümanlar tarafından ele alınmalıdır.

Müşteriye Lezzeti Anlatın

Yemek açıklamasında bire bir çeviriden de ziyade, okuyucunun yemeğin içeriğini ve malzemelerini anlaması da ikinci önemli nokta. Bu noktada yemek hakkında hiçbir bilgisi olmayan bir turist, eksik ya da hatalı yapılan bir menü çevirisi hizmeti yüzünden alerjisi olduğu ya da yemeyi tercih etmediği bir yiyeceği yiyebilir. Bu noktada, müşterilerinin hassasiyetine uygun olarak hareket eden online çeviri bürosu Çevirimvar, profesyonel bir çevirmenin menü çevirisini hazırladıktan sonra mutlaka son okuma ve kalite kontrol denetimi yöntemlerini de uygulayarak, hata ve eksiğe şans vermemektedir.