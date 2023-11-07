Restoranda hesap ödemeyen kaymakam başına iş açtı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde girdiği restoranda yemeği beğenmeyerek hesap ödemeyen kaymakam hakkında soruşturma başlatıldı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde görev yapan Kaymakam Hacı Kerim Meral, iddialara göre yemek yediği restoranda döneri beğenmedim diyerek hesabı ödemedi. Konu gündem olurken, İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, Artvin Valiliğinden açıklama yapıldı.



Açıklamada, "Bugün medyada yer alan konu ile ilgili Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında İçişleri Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatıldı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

İHA