Resul Emrah Şahan için tahliye başvurusu

Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan için tahliye başvurusunda bulunuldu. Başvuruda, AYM'nin Hüda Kaya kararı da örnek gösterildi.

Tutuklanıp görevden alınan ve yerine kayyım atanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, Şahan için tahliye başvurusunda bulunduklarını duyurdu. Ersöz, dilekçede Ahmet Özer ve Hüda Kaya kararlarını hatırlattı.

Ersöz'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan kamuoyunda “Kent Uzlaşısı Soruşturması” adıyla bilinen süreçte yaklaşık 5 aydır tutuklu. Her ay yapılan “tutukluluk incelemesinin” 5’ncisi bu hafta içinde gerçekleşecek. Bu incelemede gözönüne alınması için Sulh Ceza Hakimliği’ne bir tahliye talebi dilekçesi sunduk. Dilekçede, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında “Kent Uzlaşısı Davası” adıyla bilinen davada İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen tahliye kararı yanında, Anayasa Mahkemesi’nin Hüda Kaya hakkında verdiği “Özgürlük Hakkı İhlali” Kararına da değindik. Resul Emrah Şahan hakkındaki deliller, HTS kayıtları ile gizli tanık beyanına dayanıyor. Bu sözde delillerin ise tek başına tutuklama kararı verilmesi için yeterli olmayacağı Hüda Kaya Kararı’nda ifade edilmiş durumda. Bununla birlikte dosyada bulunan Kısıtlama (Gizlilik) Kararı sebebiyle delilleri inceleme imkanı olmadan verilen tutuklama kararının Özgürlük Hakkı ihlali oluşturduğuna dair AYM ve AİHM Kararları da bulunmakta"

 

 

