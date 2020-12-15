Reuters bu fotoğrafla duyurdu: İstanbul'da ölümler iki katına çıktı

Koronavirüs vakalarının dünyada hızla arttığı dönemde Reuters tarafından Türkiye’yle ilgili kapsamlı Covid-19 analizi hazırlandı. Türkiye’de günlük koronavirüs vakalarının artışına dikkat çekildi. Haberde küresel ölçekte de ülkenin vaka ve ölüm sayısındaki yükselişle birlikte toplam vaka sayısı sıralamasında dünyanın 7’nci ülkesinin olan Türkiye olduğu vurgulandı. Reuters tarafından, Ankara’nın tamamen kapanma çağrılarına yanıt vermediğini yazdı.

TTB: AŞI YETERLİ DEĞİL

Reuters’a açıklamalarda bulunan Türk Tabipler Birliği Başkanı Fincancı ise, “Birçok insan hükümete güvenmiyor ve bu güven kaybı dolayısıyla aşı olmak istemiyorlar. Aşı yeterli değil. Sokağa çıkma yasağı getirerek salgının hızını yavaşlatmamız gerek. Daha sonra aşı etkili olur. Hafta içi iş yerleri açıkken hafta sonu sokağa çıkma yasağı olması yeterli değil” ifadesini kullandı.

Reuters, Kilyos Mezarlığı'nda drone ile çekim yaptı.

MUHALEFETTEN KAPANMA ÇAĞRISI ARTIYOR

Ajans, “Sağlık kurum ve kuruluşlarından, muhalefet partilerinden ve İstanbul Belediye Başkanı’ndan gelen ve giderek artan kapanma çağrısı artıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hükümeti hafta sonları sokağa çıkma yasağı getirirken yeni yılda da 5 günlük sokağa çıkma yasağı açıkladı. Hükümet bu yasakların salgının yayılma hızını yavaşlattığını söylerken, günlük vakalar zirveyi gören 30.000’in birkaç bin altında seyrediyor” yorumunu yaptı.

ÖLÜM SAYISI NEREDEYSE 2 KATI

Reuters haber ajansı İstanbul Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç ile de konuştu. Koç, “Planlamalar ölüm oranlarına göre değişiyor zira kasım ayında günde 400’den fazla insan öldü bu sayı önceki yılların neredeyse iki katı” dedi.