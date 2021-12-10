Reuters: Merkez Bankası 100 baz puan faiz indirimi yapacak

Reuters haber ajansı, önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek PPK toplantısında Merkez Bankası'nın 100 baz puan faiz indirimi yapacağını açıkladı.

Merkez Bankası'nın 16 Aralık'ta gerçekleştireceği yılın son Para Politikası Kurulu toplantısından önce beklentiler 100 baz puan daha faiz indirilmesi yönünde...

Reuters'ın anketine katılan 13 ekonomistten 12'si Merkez Bankası'nın 25 ile 200 baz puan arasında faiz indirimi yapacağını tahmin ederken, sadece bir ekonomist faizlerin sabit tutulacağı yönünde tahmin bildirdi. Tahminlerin ortalamasının 100 baz puan indirimle %14 olduğu belirtildi.

Ankette 2022 yılı sonu için faiz oranı tahmini sorulan sekiz ekonomistin yanıtlarının ortalaması ise yüzde 13 oldu.

TCMB, Türk lirasında görülen tarihi değer kaybı ve yüksek enflasyona rağmen son 3 ayda 400 puan faiz indirim yapmıştı. Başkan Şahap Kavcıoğlu, faiz indirimi için sınırlı bir alan kaldığını ifade etmiş ve gelecek yıl başında faiz indirimlerinin duracağı sinyalini vermişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'faiz sebep, enflasyon sonuç' şeklinde özetlediği ekonomi politikası nedeniyle Türk lirası, Kasım ayının başından bu yana yüzde 31 değer kaybetti. Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam edeceği yönünde verdiği sinyaller TL'deki değer kaybının da devam edeceği yönündeki endişeleri artırıyor.

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