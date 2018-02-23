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REYHANLI DAVASINDA TARİHİ KARAR ! 53 KEZ MÜEBBET
Reyhanlı davasında tarihi karar ! 53 kez müebbet
Reyhanlı davasında tarihi karar ! 53 kez müebbet
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  3. 23 Şubat 2018 15:00

Reyhanlı davasında tarihi karar ! 53 kez müebbet

Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin davada karar çıktı. Nasır Eskiocak, 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Reyhanlı davasında tarihi karar ! 53 kez müebbet
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bombalı saldırıya ilişkin davada karar açıklandı. 

Mahkeme, davanın 1 numaralı sanığı Nasır Eskiocak'ın 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti.

Reyhanlı'da 11 Mayıs 2013'te gerçekleştirilen bombalı saldırıda 53 kişi hayatını kaybetmişti. 

9 sanık hakkında 53'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 11 sanık hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ve "suçluyu kayırmak" suçlarından 20'şer yıla, iki sanık hakkında da "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.

reyhanlı davası
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