Reyhanlı davasında tarihi karar ! 53 kez müebbet

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bombalı saldırıya ilişkin davada karar açıklandı.

Mahkeme, davanın 1 numaralı sanığı Nasır Eskiocak'ın 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti.

Reyhanlı'da 11 Mayıs 2013'te gerçekleştirilen bombalı saldırıda 53 kişi hayatını kaybetmişti.

9 sanık hakkında 53'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 11 sanık hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ve "suçluyu kayırmak" suçlarından 20'şer yıla, iki sanık hakkında da "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.