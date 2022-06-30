  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Reyhanlı katliamının talimatını veren uyuşturucu baronu Türkiye'ye getirildi

Reyhanlı katliamının talimatını veren uyuşturucu baronu Türkiye'ye getirildi

Reyhanlı katliamının talimatını veren uyuşturucu baronu Türkiye'ye getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Reyhanlı saldırısının talimatını verdiği iddia edilen uyuşturucu baronu Memet Gezer'in, ABD'den Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Reyhanlı katliamının planlayıcısı Yusuf Nazik’in ifadelerinde “saldırının talimatını aldım” dediği Amerika Birleşik Devletleri’nde tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Memet Gezer, Türkiye’ye getirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu baronu Memet Gezer'in ABD’de bulunduğunun tespit edilmesi üzerine Interpol Europol Daire Başkanlığınca gerekli çalışmalar yapılarak, ABD’li yetkililer ile temasların ardından sınır dışı edilmesi hususunda mutabık kalındı.

ABD’li görevliler refakatinde Türkiye'ye getirilen şahıs, sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince İstanbul Havalimanı'ndan teslim alındı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

9 Mayıs 1967 Antakya doğumlu olan Memet Gezer, “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama” suçundan kırmızı bültenle uluslararası düzeyde, “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma” gibi muhtelif 17 suçtan ise ulusal düzeyde aranıyordu.

Etiketler reyhanlı katliamı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bu belirtiler varsa dikkat: Kanser habercisi olabilir
Rektörden mini, yırtmaçlı etek, açık yaka bluz ve tayt yasağı!
AK Parti'nin büyükşehirlerdeki ''bize neden kırgınsınız'' anketinden dikkat çeken sonuç
AK Parti'nin ''torbası''ndan yine af çıktı!
Dila Tarkan hamilelik sürecini anlattı: 7 ayda 9 kilo aldım
Yağışlara veda vakti... Sıcaktan kavrulacağız!
Motorine yeni indirim!
Seray Kaya kırmızı bikinisiyle ortalığı yaktı geçti
Şampiyon bu gece belli oluyor... İşte Survivor All Star'da finale kalan isimler
Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısında büyük artış