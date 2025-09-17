Reza Zarrab'tan beklenmedik Netflix hamlesi

  1. Anasayfa
ABD'de yeni bir hayat kuran Reza Zarrab'ın Netflix ile anlaşarak hayat hikayesini dizi veya belgesel olarak izleyiciyle buluşturmayı planladığı öne sürüldü.

Türkiye ve ABD’de yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla uzun süre gündemde kalan Reza Zarrab, hayatını ekranlara taşımaya hazırlanıyor.

Gazeteci Serdar Cebe, Amerika’da yargılandıktan sonra itirafçı olan ve adını Aaron Goldsmith olarak değiştiren Zarrab’ın Netflix ile anlaşma sağladığını duyurdu.

Zarrab’ın hayatının belgesel mi yoksa dizi olarak mı yayınlanacağı henüz netleşmedi. 

