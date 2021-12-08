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Rıdvan Dilmen: Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında kimseye oy vermem

Rıdvan Dilmen: Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında kimseye oy vermem

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen katıldığı televizyon programında, Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunu kime atacağını belirtti.

Candaş Tolga Işık ile "Az Önce Konuştum" programına katılan Rıdvan Dilmen, Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunu kime atacağını dile getirdi.

"ERDOĞAN BIRAKIRSA AK PARTİ'YE OY ATMAM
Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, "Benim bir tane oyum var. Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasete devam ettiği sürece de oyumu Erdoğan'a atacağım. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsına oy atıyorum. Erdoğan bırakırsa Ak Parti'ye oy atmam. Son yerel seçimlerde de oyumu Binali Yıldırım'a verdim." dedi.

"İLK OYUMU CHP'YE VERDİM"
İlk oyunu Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdiğini belirten Dilmen, "Bakın ben ilk oyumu Cumhuriyet Halk Partisi'ne atmıştım. O zaman Chp'nin başında Deniz Baykal vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında kimseye oy vermem" ifadelerini kullandı.

Etiketler rıdvan dilmen oy
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