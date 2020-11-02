Rıza Bey Apatmanı'ndan acı haber! İkizlerin cansız bedenine ulaşıldı

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Seferihisar açıklarında geçen cuma meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde onlarca bina zarar gördü, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.
Yıkılan binalardan Rıza Bey Apartmanı'nda sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarında ikiz kardeşler Çınar ve Sayla Akgündüz'ün cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler ikizlerin cenazelerini enkazdan çıkardı.
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