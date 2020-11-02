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  3. 02 Kasım 2020 21:23

Rıza Bey Apatmanı'ndan acı haber! İkizlerin cansız bedenine ulaşıldı

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazında, 16 yaşındaki ikizlerin cansız bedenine ulaşıldı.

Rıza Bey Apatmanı'ndan acı haber! İkizlerin cansız bedenine ulaşıldı
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Seferihisar açıklarında geçen cuma meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde onlarca bina zarar gördü, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

Yıkılan binalardan Rıza Bey Apartmanı'nda sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarında ikiz kardeşler Çınar ve Sayla Akgündüz'ün cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler ikizlerin cenazelerini enkazdan çıkardı. 

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