Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında Erdoğan'dan önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rize-Artvin Havalimanı açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca Rize'nin Pazar ilçesi Yeşilköy mevkisinde 3 milyon metrekarelik alanda deniz doldurularak yapılan, Türkiye’nin 2'nci, dünyanın ise 5'inci deniz üzerindeki havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı için açılış töreni düzenlendi. Tören öncesi Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları, gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Tören ve gösteri uçuşu, alandan ve tepelerdeki çay bahçelerinden izlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı taşıyan uçak, havalimanına saat 13.20’de iniş gerçekleştirdi. Erdoğan’ın ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçak da saat 13.45’te alana indi. Erdoğan ve Aliyev'i taşıyan uçaklar, alanda su takı ile karşılandı. Erdoğan ve Aliyev’in yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ile çok sayıda davetli katıldı. Törende Erdoğan ve Aliyev, el ele vererek halkı selamladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: GURUR VERİCİ ESER OLDU

Törende hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4.4 milyar lira maliyetli havalimanının teknik özelliklerini anlatarak, 20 yılda kentte 25 milyarlık yatırımların kazandırıldığını belirtti. Havalimanının sıradan bir havalimanı olmadığını kaydeden Erdoğan, “Dünyada deniz dolgusu olan 5 havalimanı bulunuyor. Rize-Artvin'le birlikte 2'si ülkemizdedir. Böylece ülkemizdeki toplam havalimanı sayısını 26'dan 57'ye çıkardık. Sıfırdan yapmışçasına yenilediğimiz havalimanları da var. Yaklaşık 5 yılda 4.4 milyar liralık yatırımla tamamlanan Rize- Artvin Havalimanı 3 bin metrelik pisti, yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli terminaliyle gurur verici eser oldu. Şu anda uçaklarımız boş gidip geliyor. Rizeli hemşehrilerimize sesleniyorum. Bu uçaklar boş gidip gelirse bu ne tabi Rizeli, Artvinliye yakışır. Bu uçaklar dolmalı ki gidiş gelişler çok farklı şekilde devam etsin” dedi.

‘TÜRKÜLER AYRILIK DEĞİL KAVUŞMA ÜZERİNE SÖYLENECEK’

Rize, Artvin ve bölgeye kazandırılan hizmet, proje ve yatırımları sıralayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye'nin kalkınmada özellikle de havayolu ulaşımında son 20 yılda katettiği mesafesinin sembolü olarak gördüğüm bu eser; ne dağların ne denizlerin bizim hizmet azmimizin önünde duramayacağının işaretidir. Doğu Karadeniz’in zorlu coğrafyasında inşa ettiğimiz havalimanımız, komşumuz Gürcistan’ı da kolaylaştıracaktır. Ülkemizin en uç noktasına kurduğumuz bu havalimanı, insanımıza vakitten yakıta, trafik kazalarından emisyon gazı azaltımına kadar pek çok alanda katkı sağlayacaktır. Bu topraklarda yaşayanlar ve sıla-i rahim için ziyarete gelenler yanında bölgenin güzelliklerini görmek isteyen herkese, Rize-Artvin artık bir uçak bileti mesafesidir. Artık Rize'de, Artvin'de türküler ayrılık değil kavuşma ve muhabbet üzerine söylenecek” diye konuştu.

‘GÖÇ SORUNU ÇÖZÜMÜ YOLUNDA İHTİYAÇ DUYULAN İMKANLARI SAĞLAMIŞ OLDUK’

"Gurbette sıla özlem ile yaşayan vatandaşlarımızın geri dönmesi için gereken her şeyi hazırladık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

“Yaptığımız yatırımlarla artık bölgemizde insanlarımızın hayat standartlarını batıdaki şehitlerimiz seviyesine hatta onların da ötesine geçirdik. Şu anda karşımdaki şu topluluğu, heyecanı görüyorsunuz değil mi? Artık hiç kimsenin eğitim, sağlık hizmeti, geçim derdi için başka yerlere gitmesine gerek kalmadı. Hatta gurbette sıla özlem ile yaşayan vatandaşlarımızın geri dönmesi için gereken her şeyi hazırladık. Böylece bölgemizin asırlık derdi olan göç sorununun çözümü yolunda ihtiyaç duyulan imkanları sağlamış olduk. Bu altyapının üzerinde tarımdan ticarete, eğitimden turizme, her alanda bölgemizin sahip olduğu potansiyeli değerlendirmek artık sizlerin elindedir. Karadeniz insanının çalışkanlığı, kabiliyeti, azmi, yenilikçiliği, bu imkanlarla bir araya geldiğinde burada değil bölgenin tüm Türkiye'nin ufkunu açacak, geleceğini şekillendirecek işler başarılacağına inanıyorum. Ülkemizin dört bir yanında emek, gayret ve becerisiyle hem kendi hayatını kazanan hem yaşadığı yere katkı sağlayan kabına sığamayan Karadenizlilere yakışan bu dur. Baba-ata topraklarını ihya etmek için harekete geçen her kardeşimizin yanında yer almayı sürdüreceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İnşallah bölgemiz, büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin, 2053 vizyonumuzun, evlatlarımıza miras bırakacağımız aydınlık geleceğin lokomotiflerinden biri haline dönüşecektir. Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma yolculuğu hem 2 asırlık kendi tarihi hem tüm dost ve kardeşleri ile bölgesi için büyük bir başarı hikayesidir. Bu öyle bir başarı hikayesidir ki içinde hem emperyal güçlerin sömürü düzenine karşı verilen mücadeleyi hem de merhum Akif'in ‘Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın’ mısrasıyla ifade ettiği ruhu barındırır. İşte ben karşımda şimdi sizleri böyle görüyorum. Bunu Karabağ'da, Libya’da ispatladınız. İnanıyorum ki Gabar’da, Cudi’de, Tendürek'te, Bestler Deresi’nde tüm terör örgütlerine karşı ispatladınız. Şehitlerimiz geldi ama biz biliyoruz ki şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda, canı cananı bütün varımı alsın da huda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. İşte milletimiz, önce istiklalini kazanıp yeni devletini kurarak ardından da her biri ayrı bir azim timsali olan demokrasi ve kalkınma adımlarıyla işte bugünkü seviyesine gelmiştir”

Erdoğan, ülkeyi büyütmek için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Kendi güvenlikleri ve refahları için tüm dünyayı zapturapt altında tutmak için her yola başvuranların ilk hedefinde daima Türkiye yer almıştır. Çünkü Türkiye, zihinlere ve ayaklara vurulan zincirlerinden kurtulup kendi medeniyet ve tarih misyonunu sahiplendiğinde diğer toplumların da onu izleyeceğini biliyorlardı. Bunun için bizi yıllarca tek parti faşizmi ile vesayetin sinsi oyunlarıyla siyasi ve ekonomik istikrarsızlık darbelerle terör örgütleriyle uluslararası kumpaslarla oyaladılar. Rahmetli Menderes’ten Özal’a, bu oyunu bozacak adım atmaya kalkanları idam sehpasıyla itibar suikastlarıyla cezalandırma yoluna gittiler. Kalbi millet ve memleket için çarpan rahmetli Erbakan’ı ve rahmetli Türkeş’i de iftiralarıyla yıldırmaya çalıştılar. Bizde ülkeye ve millete hizmet ederken aynı yollardan geçtik. Milletimiz senaryoyu çözdüğü için girdiğimiz her mücadelede işte bugün olduğu gibi yanımızda yer aldı. Bugün cumhur ittifakı olarak aynı mücadeleyi sürdürüyoruz. Şimdi soruyorum; 2023’e bu ruhla hazır mıyız? Hazırlanıyor muyuz? 'Durmak yok, yola devam' diyor muyuz? Türkiye’nin cumhuriyetimizin 100’üncü kuruluş yıldönümü olan 2023’e atfettiğimiz hedeflerine ulaşmasını engelleme çabalarını beraberce izliyoruz. Yalanın, iftiranın, çarpıtmanın kol gezdiği bir iklimde ülkemizi geleceğine hazırlıyoruz. Küresel yönetim ve ekonomi sisteminin kökünden sarsıldığı bir dönemde biz yatırımla gördüğünüz gibi istihdamla üretimler, ihracatla ülkemizi büyütmek için gece gündüz çalışıyoruz. Medeniyetimize ve kültürümüze taban tabana zıt bir şekilde yabancı düşmanlığı tohumlarını bünyemize ekmek için her türlü ahlaksızlığı sergileyenlere rağmen bu mücadeleyi başarıya ulaştıracağız. Buna var mıyız?”

‘BUGÜNKÜ SIKINTILARI DA YİNE BİZ ÇÖZECEĞİZ’

Ülkede yaşanan sıkıntıları da kendilerinin çözeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeminli Türkiye düşmanlarının değirmenine su taşımayı siyaset sananların gafletlerine ve hatta ihanetlerine rağmen bu bayrağı hep daha yukarıya dikmek için yolumuza devam edeceğiz. Milletimizin asırlık geri kalmışlığının ihmalinin yoksulluğunun hak ve özgürlük arayışının dermanını nasıl biz bulmuşsak bugünkü sıkıntıları da yine biz çözeceğiz. Bunun için bizden başka kimse vizyonu, programı, projesi en önemlisi de niyeti yok. Tek vaatleri Türkiye’yi her şeyiyle eskiye döndürmek, kavga etmek, kaos çıkarmak, yıkmak, emperyal düzene uydurmak olanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Teneke gürültüsünden öte anlamı olmayan patırtılarla gündeme gelmeye çalışanların mükteseplerini de çaplarını da gerçek yüzlerini de en iyi sizler biliyorsunuz. Biz milletimizin karşısına hep eserlerimizle ve hizmetlerimizle çıktık. Bugün de öyle yapıyoruz” dedi.

Nice reformlarla Türkiye’ye çağ atlatmış olmanın huzuruyla milletin karşısında olduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şöyle geriye doğru baktığımızda gördüğümüz fotoğraf şudur; eğitimde anasınıfından üniversitesine uzanan okullarıyla sağlıkta şehir hastanelerinden ilacına uzanan hizmetleriyle güvenlikte sınırlarımızın ötesine geçen destansı operasyonlarla huzurumuzu teminat altına alan başarılarıyla, adalette altyapısından mevzuatına ve insan kaynağına kadar tüm unsurlarıyla güçlendirdiğimiz yargısıyla ulaştırmada kara yolundan hava yoluna, demir yolundan haberleşmesine kadar ırakları yakın eden yatırımlarıyla enerjide; güneşinden rüzgarına, suyundan nükleerine, harekete geçirdiğimiz yerli ve milli kaynaklarıyla sporda; ülkemizin her köşesine ulaşan tesisleri, gençleri harekete geçiren organizasyonlarıyla sanayide üretimden ihracata teknolojiden yenilikçiliğe her alanda dünyayı kucaklayan dönüşümüyle turizmde; sahillerden yaylalara uzanan tesisleri ve Avrupa’dan Asya’ya uzanan geniş turist yelpazesi sayesinde artan gelirleriyle çalışmada; 30 milyonu aşan kadınından gencine herkesi kapsayan istihdamıyla sosyal yardımlarda hiçbir insanımızı mağdur bırakmayan, kimsesizlerin kimsesi olduğumuzu gösteren destekleriyle velhasıl hayatın her alanında ülkenin çehresini, milletin makus talihini değiştiren nice reformlarıyla Türkiye’ye çağ atlatmış olmanın huzuruyla bugün sizlerin karşısındayız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kardeşlerim; eksiklerimiz yok mudur? Elbette vardır hatta hatalarımız olmamış mıdır? Elbette olmuştur ama Türkiye’ye yaşattığımız asırlık atılımların yanında bunlar devede kulak misalidir. Dünya ve bölgemiz; siyasi, ekonomik, askeri ve sosyal krizlerin yol açtığı bir ateş çemberinden geçerken, biz ülkemizi en üst seviyeye çıkartma sorumluluğunun hakkını vermeye çalışıyoruz. Dün yaptık, bugün de yapacağız. Dün başardık, bugün de başaracağız. Dün üstesinden geldik, bugün de geleceğiz çünkü Türkiye, belki 100 yılda bir böyle fırsatlar yakalıyor. Daha önce defalarca bu fırsatları elimizden aldılar ama bu defa aynı hüsranın tekrar yaşanmasına milletçe izin vermeyeceğiz” dedi.

2022 YAŞ ÇAY ALIM FİYATI 6 LİRA 70 KURUŞ

Çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı da açıklayan Erdoğan, “Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde artışla 6 lira 70 kuruşa çıkarıyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Küresel krizin ülkemize etkilerini azaltmak için çok yönlü bir program uyguluyoruz. Hamdolsun, üretim ve istihdam tarafında işler planladığımız gibi gidiyor. Hayat pahalılığı ile mücadelemizi de bir yandan gelirleri artırarak diğer yandan enflasyonu dizginleyerek sürdürüyoruz. Biliyorsunuz; Trabzon’dan bu tarafa olan bölgenin en önemli gelir kaynağı çay üretimidir. Bugün burada 2022 yılı yaş çay alım fiyatlarının müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl yaş çay alım fiyatı kilogramda 3,87 liraydı. Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak olan taban fiyatı yüzde 73’ün üzerinde bir artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme fiyatını da yüzde 130’un üzerinde artışla 30 kuruşa çıkarıyoruz. Böylece üreticilerimiz çaylarını geçen yıla göre desteklemeyle birlikte ortalaması yüzde 75’e gelen bir artışla kilogramı 7 liradan fabrikaya verecek. Yeni yaş alım fiyatının bölgemize ve siz değerli hemşerilerime hayırlı olmasını diliyorum. Biz müjde de İkizdere ve Çamlıhemşinli çay üreticilerime vermek istiyorum. Günde yüzer ton kapasiteye sahip 5 binin üzerinde üreticimize hizmet verecek İkizdere ve Çamlıhemşin çay fabrikalarının inşaatları şu anda projeleriyle birlikte başladı. Bu fabrikalarımız inşallah önümüzdeki kampanya döneminde çay alımına ve üretimine başlayacak. Yeni çay fabrikalarımızın da hayırlı olmasını diliyorum.”

‘ARHAVİ OSB KAMULAŞTIRILMASI TALİMATINI VERDİM’

Arhavi Organize Sanayi Bölgesi’nin kamulaştırılma çalışmalarının da tamamlanması için talimat verdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu vesile ile Artvin Arhavili vatandaşlarıma uzun süredir bekledikleri organize sanayi bölgesi alanının kamulaştırılmasıyla ilgili bir müjde vermek istiyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mız ile diğer kurumlarımıza Arhavi Organize Sanayi Bölgesi’nin kamulaştırılması çalışmalarının süratle tamamlanması talimatını verdim. Artvinli yatırımcılarımızın altyapı ve üstyapı tesislerinin inşasıyla birlikte bu organize sanayi bölgemizi hızla ayağa kaldırarak bölgemizin en önemli üretim merkezlerinden biri haline getireceklerine inanıyorum. Bu duygularla bir kez daha Rize-Artvin Havalimanı'mızın şehirlerimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu havalimanımızın ülkemize kazandırılmasında emeği geçen başta ulaştırma bakanıma, ekibine, mimar, mühendis, işçilerimize, yüklenici firmalarımıza huzurlarınızda özellikle teşekkür ediyorum. Havalimanımızın açılış sevincini bizlerle paylaşan değerli Aliyev kardeşime tekrar şükranlarımı sunuyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından Erdoğan, Aliyev, Bahçeli, Destici ve Karaismailoğlu el ele tutuşarak halkı selamladı. Erdoğan; Aliyev, Bahçeli ve Destici'ye Rize-Artvin Havalimanı'nı figürünün çizildiği cam tablo hediye etti. Heyet, kurdele kesimiyle havalimanının açılışını gerçekleştirdi.

ALİYEV: TÜRKİYE GÜNDEN GÜNE GÜÇLENİYOR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kürsüye çıktığında kendisini selamlayan Türk vatandaşlarını görünce gülümseyerek sözlerine başladı. Aliyev, “Aziz ve değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aziz Türk milleti. Yeniden kardeş Türkiye topraklarında olmaktan çok memnunum. Bütün Türk kardeşlerimi selamlıyorum. Azerbaycan’dan selamlar getirdim. Beni bu güzel havalimanı açılışına davet ettiği için Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Kardeş Türkiye günden güne güçleniyor ve gelişiyor. Bütün bunun temelinde yapılan siyaset ve aziz kardeşim Erdoğan’ın büyük emeği vardır. Türkiye bugün dünya çapında büyük bir güç merkezidir ve söz sahibidir. Aynı zamanda ülke içinde de büyük projelere imza atmaya kadirdir” dedi.

‘KARDEŞLİĞİMİZ BİZE ATALARIMIZDAN MİRASTIR’

Azerbaycan cumhurbaşkanı olarak bu açılışa katılmasının Türkiye-Azerbaycan birliğinin tezahürü olduğunu söyleyen Aliyev, “Biz her zaman biriz, iyi günde ve kötü günde. İkinci Karabağ Savaşı bunu bir daha göstermiştir. Savaşın son gününe kadar Türkiye bizim yanımızdaydı. Bugün de biz birlikteyiz. Karabağ’ın yeniden inşa edilmesi için bu güzel havalimanını yapan şirketler orada da imar işleri ile meşguldür. Biz dünya çapında birbirine en bağlı ülkeleriz ve ülkelerimiz çok büyük sınavlardan geçmektedir. Bizim kadim şehrimiz Şuşa’da Türkiye-Azerbaycan arasında imzalanan beyanname, bizim ilişkilerimizi müttefiklik seviyesine çıkardı. Biz hem dostuz hem kardeşiz hem de artık resmi olarak müttefikiz. Bu siyaset bize atalarımızdan kalan mirastır. Bize vasiyettir ve biz buna sadığız. Ben bugün kardeşimin memleketindeyim yani kendi memleketimdeyim. Uçakla gelirken aziz kardeşim Erdoğan’a da söyledim. Uçağın penceresinden bakınca dedim ki ‘Burası cennettir’. Yaşasın Rize, yaşasın Türkiye, yaşasın Türkiye- Azerbaycan birliği” diye konuştu.