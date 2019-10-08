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  3. 08 Ekim 2019 14:18

Rize Emniyet Müdürü'nün şehit edildiği olayın görüntüleri ortaya çıktı

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Katil zanlısının emniyet koridorunda derdest edildiği anlar kameraya yansıdı.

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Rize’de 11 Aralık 2018 tarihinde yaşanan olayda, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi şehit eden ve personel müdürü Ercan Polat ile polis memuru Yiğitcan Köksal’ı yaralayan katil zanlısı İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun emniyet koridorlarında yakalandığı anları içeren görüntüler ortaya çıktı. Olaya ilişkin anlar emniyetin güvenlik kameralarına ve Foto Film Şube kameralarına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Sarıcaoğlu’nun cep telefonu ve silahını göstererek teslim olduğu anlar ile derdest edildiği saniyeler bulunuyor. Foto Film Şube’nin çektiği görüntülerde ise olay anında koridorda yaşanan kargaşa anları, özel kalem odasında yaralanan emniyet görevlisine yapılan ilk yardım anları bulunuyor.

İHA

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