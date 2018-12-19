İstanbul'da dere taştı: 12 kişi son anda kurtarıldı
İstanbul'da dere taştı: 12 kişi son anda kurtarıldı
Rize Emniyet Müdürü'nün şehit olduğu saldırıda flaş gelişme
Rize Emniyet Müdürü'nün şehit olduğu saldırıda flaş gelişme
Araç sahilerine müjde ! İlk 6 ay zam yok !
Araç sahilerine müjde ! İlk 6 ay zam yok !
Artık 50 kuruşa sorgulanabilecek ! Resmi Gazete'de yayımlandı
Artık 50 kuruşa sorgulanabilecek ! Resmi Gazete'de yayımlandı
AKN gidiyor, zamlar geliyor ! İnternete yeni zamlar kapıda
AKN gidiyor, zamlar geliyor ! İnternete yeni zamlar kapıda
Okullara kar tatili ! 3 ilde eğitime ara verildi
Okullara kar tatili ! 3 ilde eğitime ara verildi
Atatürk Havalimanı'nın taşınma tarihi ertelendi
Atatürk Havalimanı'nın taşınma tarihi ertelendi
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 19 Aralık 2018 10:33

Rize Emniyet Müdürü'nün şehit olduğu saldırıda flaş gelişme

Rize'de Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edildiği saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada 4 emniyet görevlisi açığa alındı.

Rize Emniyet Müdürü'nün şehit olduğu saldırıda flaş gelişme
A+ A-

Saldırıya ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayın gerçekleştiği anda Özel Kalem Müdürlüğünde bulunan 4 emniyet görevlisi, yapılan ilk değerlendirmenin ardından açığa alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Rize Emniyet Müdürlüğünde 11 Aralık'ta gerçekleştirilen silahlı saldırıda ağır yaralanan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde şehit olmuş, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal, tedavi altına alınmıştı.

Yaralı ele geçirilen olayın zanlısı trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ise tutuklanmıştı.

AA

şehit , silahlı saldırı , rize emniyet müdürü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM