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  3. 14 Aralık 2020 14:21

Rize’de korkunç yangın! Çok sayıda ev yandı

Rize’de İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyünde yangın çıktı. Yangında sekiz ev zarar gördü. Halk köyün tamamen yanmadan, yangına helikopterle havadan müdahale edilmesini istedi.

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Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyünde tek katlı evde çıkan yangın bitişiğindeki 7 eve sıçradı.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevlerin köydeki diğer 15 eve sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor.

 İlçeye bağlı Gölyayla köyünde, öğle saatlerinde tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle 7 eve daha sıçradı.

Köydeki vatandaşlar evlerinden çıkarken, ihbar üzerine bölgeye Rize ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevlerin köydeki diğer 15 eve sıçramaması için de yoğun çaba gösteriliyor.

Sözcü

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