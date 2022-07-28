Rizeliler Derneği silahlı görüntüleri böyle savundu

Küçükçekmece Rizeliler Derneği yöneticisi, sosyal medyada gündem olan dernek başkanı Ahmet Sivri'nin kılıç ve silahlı görüntülerine ilişkin "Biz doğa sporları yapıyoruz" açıklamasını yaptı.

İstanbul'da Küçükçekmece Rizeliler Derneği yöneticisi, elinde kılıç ve masasında silahların yer aldığı videoyla gündem olan Küçükçekmece Rizeliler Derneği Başkanı Ahmet Sivri'yi "Biz doğa sporları yapıyoruz" ifadeleriyle savundu. "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çoğunda bu tüfekler var" diyen yönetici, Sivri'nin görüntülerinin paylaşılmasının sebebinin sakallı ve şalvarlı olmasından kaynaklandığını iddia etti.

KRT'den Sultan Eylem Keleş'e konuşan yönetici, silah ve kılıçları "Biz doğa sporları yapıyoruz" diyerek savundu. Sivri'nin sakallı ve şalvarlı olması sebebiyle gündem olduğunu ileri sürdü.

Ahmet Sivri’nin müsait olmadığı gerekçesiyle telefona çıkan ve ismini vermek istemeyen dernek yöneticisi “Videonun paylaşılması doğru değildi ama sanki biz bunu bilerek, zevkle paylaşmışız gibi lanse edildi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çoğunda bu tüfekler var, devletin vermiş olduğu ruhsata tabii olan tüfekler bunlar. Kimseye doğrultmamışız, kimseyi tehdit etmemişiz. Biz doğa sporlarıyla ilgileniyoruz. Bütün arkadaşlarımızın profillerinde daha farklı videolar olmasına rağmen hiçbiri paylaşılmadı. Bu adamın (Ahmet Sivri) paylaşılmasının tek nedeni sakalı, şalvarı… Ki bu adamın maddi durumu da iyi, herhangi bir şeye ihtiyacı olan bir adam değil” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece Rizeliler Derneği Başkanı Ahmet Sivri, elinde kılıç ve masasında çok sayıda silahla poz vermiş, söz konusu görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Görüntülerin ardından gözaltına alınan Sivri hakkında “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan işlem yapıldığı belirtilerek adli makamlarca serbest bırakıldığı kaydedilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "25 Temmuz'da pompalı tüfek, kılıç gibi silahlarla yapılan paylaşımlarla ilgili yapılan araştırmalarda; Görüntülerde yer alan Ahmet Sivri, aynı gün saat 17.00 sıralarında Küçükçekmece'de yakalanarak muhafaza altına alınmış, şüphelinin ikametinde, işyerinde ve başkanlığını yaptığı dernek adresinde gerçekleştirilen eş zamanlı aramalarda görüntülerde yer alan uzun namlulu silahların tamamı ve kılıç ele geçirilmiş, yapılan incelemelerde silahlardan 5’inin ruhsat tarihinin dolduğu belirlenmiştir" denilmişti.