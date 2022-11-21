  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Roketli saldırıda hayatını kaybeden çocuk CHP'li vekilin yeğeni çıktı

Roketli saldırıda hayatını kaybeden çocuk CHP'li vekilin yeğeni çıktı

Roketli saldırıda hayatını kaybeden çocuk CHP'li vekilin yeğeni çıktı
Güncelleme:

Gaziantep'e yönelik roketli saldırıda hayatını kaybeden çocuğun CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın yeğeni olduğu ortaya çıktı.

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 4 roket atıldı, yaralıların olduğu bölgeye ekipler sevk edildi.

İlk belirlemelere göre biri öğretmen biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Mahir Polat, Karkamış’ta yaşanan hava saldırısında amcasının torunu Hasan Karataş’ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Polat, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

“Yüreğimiz yanıyor. Gaziantep'in Karkamış ilçesine hain terör örgütü tarafından düzenlenen roket saldırısında yeğenimiz Hasan Karataş hayatını kaybetti. Teröre lanet olsun.”

 

Etiketler gaziantep kilis roketli saldırı ypg pkk
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
26 ilde yapılan son seçim anketi açıklandı
Buz gibi ve yağışlı bir haftaya hazır olun!
Kobra Murat'ın ''altından evi'' görenleri şoke etti
Savaş uçakları teröristlere bomba yağdırdı!
Önce Bulgarlar şimdi de Gürcüler! Sınır kapıları AVM'ye döndü
Dolandırılmamak için e-Devlet'te bu bilgiyi güncelleyin!
Sokak ortasında dehşet! Yanlışlıkla babasını ve oğlunu vurdu
Abdürrahim Albayrak'ın hayatını kaybeden torunuyla ilgili kahreden ayrıntı
Sıfır otomobilde 100 bin liralık indirim! 1 Aralık'ta başlıyor
İstiklal Caddesi'ni kana bulayan hain: ''Ağabeyim ÖSO komutanı''