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Rönesans Rezidans’ın davasında yeni gelişme

Rönesans Rezidans’ın davasında yeni gelişme
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Hatay'da 'Cennetten bir köşe' sloganıyla daire satılan, geçen yıl 6 Şubat’taki depremlerde 269 kişinin yaşamını yitirdiği Antis Yapı tarafından inşa edilen Rönesans Rezidans davasında, tutuklu sanık, şirket ortaklarından Bülent S. duruşmada kalp krizi geçirdi. Duruşmaya ara verildi.

Yıkımın ardından müteahhit Mehmet Yaşar C., yapı denetim şirketinin yetkilisi Mehmet Haşim E., yapı denetim şirketinin müdürü ve şirket ortaklarından Bülent S. ile kontrol elemanı Önder A. ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak’ suçundan tutuklandı. Yapı denetim şirketinin yetkililerinden A.K., inşaat teknikeri İ.D. ve şantiye şefi B.M. tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Firar eden müteahhit Mehmet Yaşar C.’un kardeşi ve rezidansın statik proje sorumlusu, şantiye şefi ve şirket ortağı Hüseyin Yalçın C. ise kırmızı bültenle aranıyor.

Haklarında 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istenen 4’ü tutuklu, 1’i firari, 8 sanığın yargılanmasına Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Tutuklu sanıklar ve avukatları da duruşmada hazır bulundu. Müteahhit Mehmet Yaşar C. savunmasını yaptığı sırada şirket ortaklarından Bülent S. kalp krizi geçirip, yere yığıldı. Duruşma salonuna çağrılan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından S.'yu ambulansla hastaneye kaldırdı. Duruşmaya ara verildi. 

Etiketler rönesans rezidans dava sanık
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