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RTÜK Başkanı Şahin: ''En ağır cezalar verilecek''

RTÜK Başkanı Şahin: ''En ağır cezalar verilecek''
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve annesine yönelik küfürleri yayınlayan yayın organları için en ağır yaptırımların uygulanacağını açıkladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik hakaret içerikli ifadelere tepki gösterdi. 

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde bazı siyasetçilerin meydanlardaki söylemlerinin ekranlara da yansıdığına dikkat çekerek, "Günlerdir yaptığımız uyarılar, verdiğimiz program durdurma dahil üst sınırdan idari cezalara rağmen, sorumsuz siyasetçilerin beyanatlarının çirkin yansımalarına üzülerek şahit oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Şahin, basın özgürlüğü adı altında hakaret içerikli ifadelerin yayımlanmasına müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek "Kendini bilmez ahlaksız bir güruhun edep ve insanlık dışı söylemlerini nefretle kınıyor ve sahiplerine iade ediyorum. Bu edep dışı küfür ve söylemleri canlı yayın bahanesiyle ekranlarına taşıyan yayın kuruluşları hakkında ilk Üst Kurul toplantısında en ağır müeyyideler uygulanmak üzere gereği yapılacaktır" açıklamasında bulundu.

Etiketler RTÜK Ebubekir Şahin küfür recep tayyip erdoğan'ın annesine küfür
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