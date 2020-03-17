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  3. 17 Mart 2020 14:51

RTÜK'ten koronavirüs uyarısı: Buna tahammül edemeyiz!

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, koronavirüs salgınıyla ilgili yayınlara ilişkin, ''Bilimsellikten uzak ve resmi mahiyet taşımayan haberler, paylaşılan sahte belgeler toplumumuzu yersiz bir endişeye ve korkuya sevk etmektedir, buna tahammül edemeyiz'' dedi.

RTÜK'ten koronavirüs uyarısı: Buna tahammül edemeyiz!
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in açıklamaları şu şekilde:

Bilimsellikten uzak ve resmi mahiyet taşımayan haberler, paylaşılan sahte belgeler toplumumuzu yersiz bir endişeye ve korkuya sevk etmektedir, buna tahammül edemeyiz

Bilim Kurulu’nun ve bakanlığın haricinde güvenilir olmayan kaynaklardan gelen bilgilerin araştırılmadan aktarılması, asılsız iddiaların vatandaşlara yansıtılması kabul edilemez

Üst Kurulumuz, 6112 sayılı kanun gereği yayınları titizlikle izlemektedir, bahse konu ihlaller durumunda gerekli müeyyide kararlarımızı uygulayacağız. Yayıncı kuruluşlarımızın bu hususlara ilişkin azami hassasiyet göstermelerini bekliyoruz

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rtük , koronavirüs
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