  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Skandal! RTÜK açık açık orman yangınları için medyaya sansür istedi!

RTÜK'ten medyaya orman yangınları yayınları için ''çok özel'' talimat

RTÜK'ten medyaya orman yangınları yayınları için ''çok özel'' talimat

RTÜK yayın organlarına orman yangınlarının haberleştirilmesi hakkında bir yazı gönderdi.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) medya organlarına orman yangınları hakkında bir yazı gönderdi. Yazıda, orman yangını haberleri için duyarlılık istendi.

Yazıda "Medyamızın sorumluluk bilinci içinde duyarlılıkla hareket etmesi, vatandaşlarımızın ve yangın söndürme ekiplerinin moral ve motivasyonu açısından çok önemlidir" denildi.

 RTÜK, "130 farklı noktada çıkan yangınlar acil müdahale ekipleri tarafından başarıyla söndürülmüşken buraları hiç görmeksizin sadece yanan alanların ısrarla ekranlara taşınması, kaos havası beklentisinde olan çevrelerin istediği yönde bir yayıncılıktır" ifadelerini kullandı.

 

 

Etiketler rtük sansür orman yangını
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Orman yangını bölgesinde bir yandaş kanala daha tepki
Enflasyon açıklandı, Ağustos 2021 kira zam oranı belli oldu
Dolar, euro ve altında sert hareket: Yeniden uçuşa geçti
Çift doz aşı olanlara Delta varyantı uyarısı
Bodrum'da tekne tatili yapan Şeyma Subaşı'nın savunması pes dedirtti!
Adada yaşayacak 100 kişi aranıyor: 580 bin TL ödeme yapılacak
Yangın bölgesinde havaya ateş açan Yusuf Güney'den ilk açıklama
Piknik yaparken buldu, başına talih kuşu kondu
''Söylediklerimiz dikkate alınsaydı bu felaket yaşanmazdı''
Erdoğan'a Aşk-ı Memnu Behlül'ü benzetmesi: ''Erdoğan kaçar!''