RTÜK'ten ''Narin'' haberleri için uyarı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 12 gündür kayıp olan Narin ile ilgili yayın yasağı getirildiğini tekrar hatırlattı.

Diyarbakır’da 12 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışmaları sürerken, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’den medya kuruluşlarına yeni bir uyarı geldi.

Şahin, önceki gün Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği’nce yayın yasağı kararı alındığını hatırlattığı açıklamasında, karara uymayan yayın kuruluşlarını tespit ettiklerini duyurdu.

Şahin’in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Bilindiği üzere kayıp Narin Güran haberleriyle ilgili Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alınmıştır. Ancak söz konusu olayla ilgili yeni gelişmeler olmuş ve birçok medya hizmet sağlayıcının bu gelişmelere ilişkin haberler yaparak yayın yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Konunun hassasiyetine binaen bütün medya hizmet sağlayıcıların alınan yayın yasağı kararına uygun hareket etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yayın yasağını ihlal eden kuruluşlara en ağır yaptırımlar uygulanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”