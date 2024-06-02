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Ruhsatsız silahlar için yeni düzenleme geliyor

Ruhsatsız silahlar için yeni düzenleme geliyor
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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, ruhsatsız silahlara yönelik düzenleme yapılacağını açıkladı.

Türkiye'de neredeyse her gün ruhsatsız silahların kullanıldığı bir şiddet olayı yaşanıyor. CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek sorunu Meclis gündemine taşıdı. İstanbul'da 17 yaşındaki bir çocuğun nasıl 10 bin lira karşılığında ruhsatsız silah edinebildiğini soran Gökçek, ruhsatsız silah kullanmanın cezasının düşüklüğüne dikkat çekti.

"CEZALARI CAYDIRICI HALE GETİRMEMİZ LAZIM"

Türkiye'deki ruhsatsız silah sayısının ruhsatlı silah sayısını geçtiği iddialarını paylaşan Gökçek, "Bizim bir an evvel bu cezaları caydırıcı hâle getirmemiz lazım" dedi.

KAPSAMLI ÇALIŞMA YAPILIYOR

Gökçek'in konuşmasının ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İçişleri Bakanlığıyla bu konuda kapsamlı bir çalışma yapıldığını söyledi, "Ruhsatsız silahlar, onun tetiği, kabzası, iğnesi, horozu vs. bütünüyle ilgili, ruhsatsız durumlarla ilgili daha teferruatlı bir çalışma yapıldığını Meclisin bilgisine sunuyorum" dedi.

Etiketler ruhsatsız silah ak parti CHP
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