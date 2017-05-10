HSK üyeliğine kimler aday oldu ? İşte o isimler
HSK üyeliğine kimler aday oldu ? İşte o isimler
Almanya'dan Türkiye açıklaması ! ''İdam cezası...''
Almanya'dan Türkiye açıklaması ! ''İdam cezası...''
Yaz aylarında dikkat ! Tehlike saçıyor
Yaz aylarında dikkat ! Tehlike saçıyor
TSK'dan hava harekatı ! Nefes aldırmıyorlar
TSK'dan hava harekatı ! Nefes aldırmıyorlar
Türkiye'de sevilen iki model için flaş karar
Türkiye'de sevilen iki model için flaş karar
AÖF sonuçları açıklandı ! İşte sonuçlar...
AÖF sonuçları açıklandı ! İşte sonuçlar...
İşte Atatürk'e hakaretin cezası
İşte Atatürk'e hakaretin cezası
ABD yine sivil katliamı yaptı: Çok sayıda ölü
ABD yine sivil katliamı yaptı: Çok sayıda ölü
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 10 Mayıs 2017 22:27

Rus anne ve oğlu uçuruma düştü !

Antalya'da elektrikli motosikletle gezintiye çıkan Rus anne

Rus anne ve oğlu uçuruma düştü !
A+ A-

Antalya’nın Kemer İlçesi’nde gezintiye çıktıkları elektrikli motosikletle 20 metrelik uçuruma düşen Rus uyruklu 47 yaşındaki Oksana Popova ve oğlu 11 yaşındaki Danil Popov yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kemer’e bağlı Aslanbucak Mahallesi'nde meydana geldi. Gezintiye çıkan Rus turistlerden Oksana Popova ve oğlu Danil Popov’un üzerinde bulunduğu 07 KDT 73 plakalı elektrikli motosiklet, kontrolden çıkıp Kesmeboğazı Köprüsü'nden kayalıklara düştü. Kazada, anne ve oğlu yaralandı. Diğer turistler ve çevredekilerin ihbarı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye, sağlık ve Jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

 
Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi uçurumda yaptığı Oksana Popova ve oğlu Danil Popov, itfaiye aracının vinciyle indirilen sedyeye konularak yukarı çekildi.

Vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen anne ve oğlu ambulansla Kemer’deki Özel Yaşam Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

DHA

anne , turist , motosiklet , rus , uçurum , çocuk