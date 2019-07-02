Rus basını yazdı: Türkiye S-400'leri nereye konuşlandıracak ?

TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanvekili Ahmet Berat Çonkar, Rus İzvestiya gazetesine yaptığı açıklamalarda S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'nin Suriyesınırları gibi stratejik noktalarda konuşlandırılabileceğini ancak söz konu kararın henüz kesinleşmediğini söyledi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanvekili, ayrıca Türk-Rus Toplumsal Forumu Eşbaşkanı olan Ahmet Berat Çonkar, İzvestiya gazetesine açıklamalarında S-400 sistemlerinin Türkiye'nin hangi noktasında konuşlandırılacağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Ülkemizin sınırları, adeta bir barut fıçısı gibi. Irak, İran, Suriye, Kıbrıs ve ülkemizin sınırlarını çevreleyen her yerde sıcak bölgeler mevcut. Milli güvenliğimize dair en ciddi tehditlerin başında ise Doğu Akdeniz, dolayısıyla da Kuzey Kıbrıs ve Suriye bölgeleri gelmekte" diyen Çonkar, "Bu sebeple her şeyden önce güney ve doğu sınırlarımızın güvenliğini nasıl sağlayabileceğimiz üzerinde düşünmeyi planlıyoruz" vurgusunu yaptı.

"EN ELVERİŞLİ YERDE MEVZİLENDİRİLECEK"

İzvestiya'nın, S-400 sistemlerinin Suriye sınırlarına yerleştirilmesinin ne derece yakın bir ihtimal olduğu sorusu karşısındaysa, Çonkar şunları söyledi: "Bunun ihtimal dışı olduğunu söyleyemem, ancak şunu da tekrarlama gereği duyuyorum: biz söz konusu füzeleri, sınırlarımızı koruyacak olmaları bakımından en elverişli olacakları yere konuşlandıracağız. Şu anda bu hususta teknik incelemeler yapılmakta, askerlerimiz konuşlandırma noktaları üzerinde çalışıyor."

"MİLLİ GÜVENLİĞİMİZİ KUVVETLENDİRECEĞİ KESİN"

Çonkar "Hava savunma sisteminin nerede konuşlandırılacağına dair henüz net bir karar olmasa da, S-400'lerin Türkiye'nin milli güvenliğini kuvvetlendireceği kesin" sözlerini de ekledi.

ABD'nin, Rusya'dan S-400 aldığı takdirde Amerikan F-35 jet uçaklarını alamayacağına yönelik tehditlerine rağmen, Türkiye S-400 satın alma kararının arkasında durmuştu.

Rusya'nın, söz konusu hava savunma sisteminin Türkiye'ye ilk teslimatını temmuz ayı içerisinde yapmayı planladığı biliniyor.