Rus basınında bomba iddia: Rusya, Suriye'de S-500'ü test etti

Rusya merkezli yayın kuruluşu Izvestia'nın haberine göre Rusya, Suriye'de S-500 hava savunma sistemlerini test etti.

Haberde S-500 testi süresince bazı sorunlar tespit edildiği fakat bu sorunların çözüme ulaştığı ve S-500 testlerinin başarılı şekilde sonuçlandığı aktarıldı.

Söz konusu testin Suriye'nin hangi bölgesinde ve ne zaman yapıldığına dair bir bilgi haberde yer almadı.

Rusya Savunma Bakanlığı S-500 testi iddiaları için henüz açıklamada bulunmadı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Soygu, S-500 sisteminin Rus ordusuna tedarikinin 2020'de başlayacağını bildirmişti.

Ayrıca Şoygu, Suriye’deki operasyonlar sırasında testleri başarısızlıkla sonuçlanan 12 silah türünün ise üretimine son verildiğini ifade etmişti.

Rus ve Sovyet silah sistemlerinin son teknoloji ürünü S-500 füze sisteminin 600 kilometre menzili bulunurken, mevcut Rus S-400 sistemleri 400 kilometre ve muadili Amerikan Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma Füze Sistemi (THAAD) ise 200 kilometre menzile ulaşabiliyor.

Test edilen versiyonunda, düşük ve hipersonik hıza sahip balistik füze, Erken Uyarı Kontrol Sistemine (AWACS) sahip uçaklar gibi hedeflere angaje olma kapasitesine sahip olduğu ifade edilen S-500lerin, ayrıca jet uçaklarına yönelik önleme faaliyetlerinde kullanılabilecek versiyonunun üzerinde de çalışıldığı belirtiliyor.