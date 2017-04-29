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  1. 29 Nisan 2017 13:40

Rus general bulunmuştu... Bakın neler çıktı...

Ardahan'da bulunan Rus generalin tabutunun yakınlarında askeri bot ve elbiselerle gömülü iskeletlere rastlandı.

Rus general bulunmuştu... Bakın neler çıktı...
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Ardahan'da Rus generale ait olduğu değerlendirilen mezarın bulunduğu alanda askeri bot ve elbiseleri ile gömülü iskeletlere rastlandı.

Karagöl Mahallesindeki bir inşaat alanında temel kazısı sırasında üzerinde haç işareti olan bir tabuta rastlandı. İhbar üzerine sevk edilen polis, kazı alanı etrafında güvenlik önlemleri aldı ve Kars Müze Müdürlüğünden gelen uzmanlar sahada inceleme başlattı. Rus generale ait olduğu tahmin edilen tabut, Kars'a götürülerek koruma altına alınırken Ardahan'daki inşaat ise durduruldu. Kazı alanında incelemelerde bulunan Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Levent Küçük, alanda askeri bot, elbiseler ile insan iskeletlerinin bulunduğunu söyledi.

 "Alan Maşatlık olarak adlandırılıyor"

Yrd. Doç. Dr. Küçük, "Bu alan Osmanlı ve Cumhuriyetin ilk yıllarında Karagöl Mahallesindeki bu bölge Maşatlık olarak adlandırılıyor. Yani gayrimüslüm mezarlığı, dolayısıyla burada sadece bu generalin değil daha bir çok gayrimüslimin mezarının bulunma ihtimali yüksek. Tabi burada 40 yıllık Rus idaresi söz konusu. O sırada savaş esnasında ölen, 1915 döneminde ölenlerden de gayrimüslim olanların buraya defnedilmiş olma ihtimali daha yüksek" şeklinde konuştu.
  
Meraklılar alana akın ediyor
Öte yandan vatandaşlar, Rus generalin tabutunun bulunduğu alana akın ediyor. İl dışından geldiğini söyleyen Ayşe Keskin, "İstanbul’dan geldim, dün haberlerde gördüm ve sırf şu kazıyı görmek için buraya kadar geldim" dedi.

İHA

rus general , tabut , askeri bot , elbise